Mike White

Charlie Davis e Kamilla Karthigesu entrano nel cast della nuova stagione della serie HBO, ambientata tra Saint-Tropez e il Festival di Cannes.

Covermedia Covermedia

Mike White continua a intrecciare il mondo di «Survivor» con quello di «The White Lotus». Il creatore della serie HBO ha scelto Charlie Davis e Kamilla Karthigesu, concorrenti di «Survivor 50», per la quarta stagione dello show vincitore di diversi Emmy.

L'annuncio è arrivato durante la finale del reality americano, quando White è apparso in videochiamata.

L'autore aveva partecipato personalmente alla 50esima edizione di «Survivor», uscendo dal gioco al quarto posto. Ora si trova in Francia, impegnato con le riprese della nuova stagione.

Non è la prima volta che White coinvolge ex concorrenti del programma nella serie. Nella seconda stagione di «The White Lotus», ambientata in Sicilia, Angelina Keeley e Kara Kay – entrambe viste in «Survivor: David vs Goliath» – erano apparse in un cameo nei panni di ospiti dell'hotel.

Davis e Karthigesu si uniscono così a un cast già ricco di star. Nel nuovo capitolo ci saranno Laura Dern, Ben Kingsley, Max Minghella, Max Greenfield, Kumail Nanjiani, Charlie Hall, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka e Rosie Perez.

Tra i nomi già confermati figurano anche Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Vincent Cassel, Steve Coogan e Heather Graham.

La quarta stagione sarà ambientata a Saint-Tropez, con il Festival di Cannes sullo sfondo della storia.