  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco di chi si tratta «The White Lotus 4» torna a pescare da «Survivor»: arruolati due concorrenti del reality

Covermedia

22.5.2026 - 13:00

Mike White
Mike White

Charlie Davis e Kamilla Karthigesu entrano nel cast della nuova stagione della serie HBO, ambientata tra Saint-Tropez e il Festival di Cannes.

Covermedia

22.05.2026, 13:00

22.05.2026, 13:02

Mike White continua a intrecciare il mondo di «Survivor» con quello di «The White Lotus». Il creatore della serie HBO ha scelto Charlie Davis e Kamilla Karthigesu, concorrenti di «Survivor 50», per la quarta stagione dello show vincitore di diversi Emmy.

L'annuncio è arrivato durante la finale del reality americano, quando White è apparso in videochiamata.

L'autore aveva partecipato personalmente alla 50esima edizione di «Survivor», uscendo dal gioco al quarto posto. Ora si trova in Francia, impegnato con le riprese della nuova stagione.

Non è la prima volta che White coinvolge ex concorrenti del programma nella serie. Nella seconda stagione di «The White Lotus», ambientata in Sicilia, Angelina Keeley e Kara Kay – entrambe viste in «Survivor: David vs Goliath» – erano apparse in un cameo nei panni di ospiti dell'hotel.

Davis e Karthigesu si uniscono così a un cast già ricco di star. Nel nuovo capitolo ci saranno Laura Dern, Ben Kingsley, Max Minghella, Max Greenfield, Kumail Nanjiani, Charlie Hall, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka e Rosie Perez.

Tra i nomi già confermati figurano anche Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Vincent Cassel, Steve Coogan e Heather Graham.

La quarta stagione sarà ambientata a Saint-Tropez, con il Festival di Cannes sullo sfondo della storia.

I più letti

Ralf Schumacher e il futuro marito parlano del coming out, delle nozze e della nuova vita
La Danimarca vuole trasportare la megattera Timmy sulla terraferma prima che esploda
Il dettaglio sulla principessa Kate che ha colpito tutti nella visita a Reggio Emilia
Aggrediscono un turista a Locarno e poi si danno alla fuga, quattro giovani arrestati
Mamma e figlia avvelenate dalla ricina, dai loro cellulari la ricerca su come procurarsi il veleno

Altre notizie

Cinema. «Michael 2» prende forma: Miles Teller conferma il sequel del biopic evento

Cinema«Michael 2» prende forma: Miles Teller conferma il sequel del biopic evento

Ecco perché. Alessandra Mussolini oltre il «GF Vip»: la vittoria finisce sui media esteri

Ecco perchéAlessandra Mussolini oltre il «GF Vip»: la vittoria finisce sui media esteri

Sparata o rivelazione?. Jessica Morlacchi smaschera Sal Da Vinci: «Ha fatto il botox e ha fatto bene»

Sparata o rivelazione?Jessica Morlacchi smaschera Sal Da Vinci: «Ha fatto il botox e ha fatto bene»