Sabrina Impacciatore

L'attrice italiana racconta il legame profondo con il personaggio che l'ha consacrata e sogna un ritorno nella serie HBO.

Covermedia

Dopo aver conquistato il mondo con «The White Lotus», Sabrina Impacciatore si scopre vulnerabile: «Mi manca Valentina». Quel ruolo, più di un personaggio, è diventato una parte di sé.

La direttrice dell'hotel della serie le ha cambiato la carriera e, a distanza di tempo, anche la vita.

Per la 57enne romana, Valentina non è stato soltanto un ruolo. È stata un'esperienza totalizzante, che ha acceso i riflettori internazionali sulla sua carriera e le ha regalato una nomination agli Emmy. «Non l’ho solo recitata: l’ho vissuta», ha confessato l'attrice, ricordando con emozione la seconda stagione della serie cult.

«Tornerei senza esitazione»

Oggi Impacciatore è impegnata con «The Paper», spin-off di «The Office», ma la nostalgia rimane.

«Mi manca tantissimo», ha detto a Entertainment Weekly, ammettendo persino di aver pianto pensando a Valentina. Sulla terza stagione, ambientata in Thailandia, ha osservato: «È molto, molto più oscura. Travolgente. Mike White è un genio».

La sua Valentina, ruvida e ironica ma capace di scoprire un'umanità sorprendente, ha conquistato pubblico e critica.

Rivedere Valentina sullo schermo è forse un sogno, ma per Sabrina la risposta è chiara: «Tornerei senza esitazione».