HBO «The White Lotus», svelata la location della quarta stagione

Covermedia

23.11.2025 - 13:00

Mike White
Mike White

La quarta stagione della serie HBO sarà ambientata in Francia.

Covermedia

23.11.2025, 13:00

23.11.2025, 13:11

Sarà la Francia la prossima tappa di «The White Lotus», serie di successo scritta e diretta da Mike White.

Dopo le Hawai, l'Italia e la Thailandia, le riprese dello show partiranno prossimamente in Francia, probabilmente tra la Costa Azzurra e Parigi, dove avverrà ancora una volta un omicidio.

HBO. «The White Lotus 3»: le curiosità più piccanti della stagione ambientata in Thailandia

HBO«The White Lotus 3»: le curiosità più piccanti della stagione ambientata in Thailandia

Casey Bloys, a capo di HBO e HBO Max Content, ha condiviso un aggiornamento sulla serie antologica durante la presentazione dei nuovi progetti della tv via cavo che si è svolta a New York. «Mike sta scrivendo e sta iniziando ora il casting; è ancora davvero, davvero presto, quindi non ho nessun nome o qualcosa di simile, ma sta cominciando», ha dichiarato a proposito dei rumors sui protagonisti.

Non è dato sapere quando «The White Lotus 4» approderà sugli schermi, ma le tempistiche potrebbero essere lunghe considerando che White si occupa personalmente della scrittura e della regia.

