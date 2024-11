La cantante Annalisa al programma televisivo «This Is Me».

Dopo il successo della prima puntata di «This Is Me», prosegue il racconto del programma televisivo con tanti altri protagonisti nati nella scuola di «Amici».

Anche questa settimana la conduttrice Silvia Toffanin ospita in studio tredici protagonisti del panorama della musica e della danza nati nel talent di Maria De Filippi.

Lo show esplora la nascita, l'evoluzione e la realizzazione dei sogni di questi artisti in un viaggio tra passato e futuro, attraverso la gavetta, tanto lavoro, grandi soddisfazioni e incredibili risultati conquistati.

A rivivere il proprio emozionante percorso ci sarà Annalisa, cantautrice vincitrice del Premio della Critica ad «Amici» nel 2011, oggi artista multiplatino e regina italiana del pop (sul podio all'ultima edizione del Festival di Sanremo).

Tanti i riconoscimenti per Nali, solo in questo ultimo anno è stata la prima italiana premiata ai Billboard Women In Music di Los Angeles e successivamente Best Italian Act 2024 agli MTV EMAs.

Amarcord con ospiti che parteciparono oltre 20 anni fa

Ci sarà poi Anbeta Toromani, sul podio della seconda edizione di «Amici» nel lontano 2003: da allora è stata coreografata e diretta da grandi registi teatrali tra cui Pier Luigi Pizzi, Dante Ferretti, Gheorghe Iancu, Roland Petit, Fabrizio Monteverde, Ljudmila Semenjaka, Amedeo Amodio, e ballato con l'indimenticabile étoile Carla Fracci.

È stata inoltre prima ballerina in numerosi teatri internazionali e italiani, tra cui il Teatro nazionale dell'opera e del balletto di Tirana, il Teatro Nazionale Slovacco, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo.

Ci sarä anche Alessandra Amoroso

A «This is Me» ospite pure Alessandra Amoroso, vincitrice di «Amici» nel 2009 e stella della musica italiana con all'attivo sette album in studio tutti con esordio alla prima posizione della classifica FIMI.

Unica donna oltre a Laura Pausini ad essersi esibita allo Stadio di San Siro a Milano in un indimenticabile live sold out.

Tra gli altri ex di «Amici» che si racconteranno a «This is Me»: Andreas Muller, Gaia, Giordana Angi, Giulia Stabile, Umberto Gaudino, Holden, Sarah Toscano, Vincenzo Di Primo e Vincenzo Durevole.

Ospiti sul palco ad esibirsi con i cantanti, grandi artisti del panorama musicale: Il Volo, Tedua, Fiorella Mannoia, Gigi D'Alessio, Big Mama, Fabrizio Moro e Mew.

Anche questa settimana in studio a interpretare le storiche sigle di Amici tre dei Prof del talent di Canale5: la Maestra Alessandra Celentano, la conduttrice, attrice di teatro e ballerina Lorella Cuccarini e con la sua inesauribile energia il ballerino e coreografo Emanuel Lo.

L'Imperdibile sipario comico vede protagonista di questa seconda puntata l'irriverenza travolgente degli attori e conduttori Pio e Amedeo.

