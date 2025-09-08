  1. Clienti privati
Parata di stelle «This Is Me» riparte su Canale 5. Ecco chi son i tre ospiti famosi

8.9.2025 - 13:00

Silvia Toffanin
Silvia Toffanin

Tre appuntamenti speciali per la nuova edizione: la celebrazione dei 40 anni di Lorella Cuccarini, una serata con Ornella Vanoni e uno spazio dedicato allo sport con Alessandro Del Piero.

08.09.2025, 13:15

Silvia Toffanin riaccende «This Is Me»: tre serate evento su Canale 5 con Lorella Cuccarini, Ornella Vanoni e Alessandro Del Piero.

Secondo le anticipazioni, l'esordio celebra i 40 anni di carriera della Cuccarini, oggi docente ad «Amici»; poi puntata musicale con la Vanoni e appuntamento sullo sport con l'ex capitano della Juventus. Il progetto, firmato Mediaset con Fascino, vuole capitalizzare il buon riscontro del 2024 portando in prime time interviste, performance e racconti che intrecciano televisione, musica e sport.

La Toffanin resta al centro con stile confidenziale e regia creativa che hanno segnato il debutto del brand, spin-off dell'universo «Amici» e cugino di «Verissimo».

Gli appuntamenti saranno tre in prima serata, con struttura monografica, grandi repertori e ospiti-icona.

Le registrazioni sono previste a Roma entro ottobre, con messa in onda in autunno su Canale 5; aggiornamenti su calendario e partecipazioni speciali arriveranno dai canali ufficiali.

Per il pubblico, tre puntate a tema: celebrazione di una carriera simbolo dello spettacolo italiano, viaggio nella canzone d'autore con una fuoriclasse, e ritratto pop dello sport tricolore.

