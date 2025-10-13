  1. Clienti privati
Senza filtri Thomas Ceccon: «Sono sensibile e permaloso, ho pochi amici ma veri»

Covermedia

13.10.2025 - 13:00

Thomas Ceccon
Thomas Ceccon
Covermedia

Il campione di nuoto si racconta senza filtri: la solitudine, la famiglia e il rifiuto della gelosia.

Covermedia

13.10.2025, 13:00

13.10.2025, 13:05

Thomas Ceccon si spoglia dell’immagine del campione perfetto e mostra il suo lato più umano.

In un’intervista al Corriere della Sera, riportata da HuffPost, il nuotatore veneto confessa di avere «pochi amici, tre o quattro» e di chiudersi facilmente: «Sono permaloso, se le cose mi vengono dette nel modo sbagliato mi chiudo a riccio».

Dietro le medaglie e i record c’è un ragazzo sensibile, capace di riconoscere la propria fragilità. «Faccio i conti con gli sbalzi d’umore», dice, ricordando con gratitudine il sostegno dei genitori: il padre, infermiere, e la madre che lo accompagnava agli allenamenti a Verona. «Hanno investito sul mio sogno», ammette con affetto.

Sulla rivalità con Jannik Sinner, Ceccon chiarisce: «Non è gelosia. Io sono tifoso di Jannik. Dire che noi nuotatori guadagniamo meno è solo un dato di fatto».

E l’amore? «È l’ultimo dei miei pensieri», confessa. «Forse la ricerca sarà lunga».

