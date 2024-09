TikToker taglia il traguardo della mezza maratona, si accascia e muore

Il giorno prima della gara Caleb Graves aveva detto che non stava affrontando bene il caldo. Instagram/coolebgrooves

Non appena ha tagliato il traguardo della mezza maratona, Caleb Graves si è stretto il petto e poi si è accasciato a terra. I servizi di emergenza sono arrivati immediatamente sul posto, ma non sono riusciti a salvare la vita al 35enne Caleb Graves.

fts Fabian Tschamper

L'appassionato corridore e TikToker Caleb Graves è morto domenica 8 settembre dopo aver partecipato alla Mezza Maratona di Disney, che si è svolta in una giornata di gran caldo nel sud della California. Il 35enne è collassato dopo aver tagliato il traguardo.

La polizia locale ha scritto in un comunicato: «La gara è iniziata alle cinque del mattino, Caleb Graves ha tagliato il traguardo intorno alle sette. Non appena lo ha fatto, il corridore si è afferrato il petto. Un assistente lo ha notato ed è riuscito a sorreggerlo prima che collassasse a terra».

Graves era sensibile al calore

I paramedici presenti sul posto sono intervenuti immediatamente per soccorrere il 35enne: «I servizi di emergenza non avrebbero potuto raggiungerlo più velocemente. Hanno cercato di aiutarlo per un'ora. In seguito è morto in ospedale», ha proseguito la polizia di Anaheim.

Il giorno prima della gara, Graves aveva pubblicato un video in cui esprimeva preoccupazione per il caldo persistente. Aveva anche ammesso di aver sofferto di esaurimento da calore.

Secondo la polizia, i problemi cardiovascolari non sono rari in corse di questo tipo, ma «i decessi sono insoliti».