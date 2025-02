Tilda Swinton

L'annuncio in conferenza stampa durante il Festival del Cinema di Berlino.

Hai fretta? blue News riassume per te Tilda Swinton ha rivelato che non lavorerà per il resto dell'anno per potersi dedicare maggiormente a se stessa e ad altri progetti.

L'attrice ha dichiarato che, dopo la pandemia, le difficoltà del cinema indie stanno esercitando una grande pressione sugli attori.

Al Festival di Berlino, è stata insignita dell'Orso d'oro alla carriera. Mostra di più

Tilda Swinton sta per concedersi una lunga pausa dalla recitazione. L'attrice Premio Oscar ha rivelato in conferenza stampa, durante il Festival del cinema di Berlino, che non lavorerà per il resto dell'anno per potersi dedicare maggiormente a se stessa e ad altri progetti.

«Ho bisogno di una pausa e presto ne farò una», ha affermato la 64enne. «Tutti noi sappiamo che la recitazione è un'amante spietata e io sono stata sotto la sua sferza per un po'».

«Quando tornerò a casa in Scozia lunedì, farò quello che sto cercando di fare da 15 anni, in un periodo della mia vita in cui farò qualcosa di diverso. Non so esattamente cosa, ma posso dirvi che non girerò film per il resto dell'anno», ha aggiunto.

Dopo la pandemia, si sono strette le viti

Tilda ha dichiarato di avere bisogno di tempo per sviluppare progetti in ambito cinematografico e non, sottolineando come, dopo la pandemia, le difficoltà del cinema indie stiano esercitando ulteriore pressione sugli attori.

«Prima del Covid, le persone dicevano: «Abbiamo i soldi per produrre un film indipendente», e noi rispondevamo: «Possiamo aspettare nove mesi per produrre qualcos'altro intanto?». Spesso la risposta era sì», ha detto la star. «Dal Covid in poi, la risposta è: «No, i soldi ci sono ora e dobbiamo farlo ora». Quella sensazione di essere schiacciati e spremuti, oltre all'insicurezza finanziaria, è stata snervante per tutti noi».

Ricompensata a Berlino

Tilda è reduce da un 2024 frenetico: è stata impegnata nelle riprese e poi nel tour promozionale de «La stanza accanto» di Pedro Almodovar, ha lavorato al musical apocalittico «The End» e girato il thriller psicologico «The Ballad of a Small Player» con Colin Farrell.

L'attrice è stata insignita dell'Orso d'oro alla carriera al Festival di Berlino, iniziato il 13 febbraio e che terminerà il 23.