Gossip Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione

SDA

19.9.2025 - 11:28

Tim Burton e Monica Bellucci
Tim Burton e Monica Bellucci

Il regista americano Tim Burton e l'attrice italiana Monica Bellucci hanno annunciato la loro separazione in una dichiarazione inviata alla Afp.

Keystone-SDA

19.09.2025, 11:28

19.09.2025, 12:03

«È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi», hanno dichiarato le due star.

Il regista e l'attrice nata a Città di Castello (Perugia) si sono incontrati al Festival Lumière di Lione nell'ottobre 2022, dove l'attrice gli ha consegnato il Premio Lumière alla carriera.

Tim Burton e Monica Bellucci hanno poi iniziato una relazione che ha portato a una collaborazione artistica con il film «Beetlejuice Beetlejuice», presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2024.

In questo lungometraggio, sequel di «Beetlejuice - Spiritello porcello», commedia macabra di Tim Burton del 1988, Monica Bellucci interpreta Delores, una malvagia creatura simile a Frankenstein determinata a vendicarsi del suo ex marito Beetlejuice (Michael Keaton).

Il film è stato un successo al botteghino nordamericano, incassando quasi 300 milioni di dollari.

