Tim Burton

Durante la cerimonia, ha condiviso ricordi personali della sua infanzia a Hollywood, accompagnato da Monica Bellucci e dagli ospiti d'onore Winona Ryder e Michael Keaton.

Covermedia

Tim Burton ha ricevuto la 2.788ª stella sulla Hollywood Walk of Fame durante una cerimonia a Los Angeles, martedì.

I rappresentanti della Hollywood Chamber of Commerce hanno consegnato all'artista e regista la stella in riconoscimento del suo lavoro in film come «Beetlejuice», «Edward mani di forbice», «La sposa cadavere» e «Il mistero di Sleepy Hollow».

La compagna di Tim, Monica Bellucci, era tra il pubblico, insieme agli ospiti d'onore Winona Ryder e Michael Keaton.

Rivolgendosi alla platea, Tim ha ricordato di come, da bambino, si recava da solo da Burbank a Hollywood.

«In effetti, ero abbastanza giovane da pensare che queste fossero vere lapidi quando sono venuto qui per la prima volta», ha iniziato, indicando le stelle della Hollywood Walk of Fame. «Poi ho capito che John Wayne non era sepolto lì sotto, né gli altri».

Tim ha poi condiviso la sua emozione nel sapere che la sua stella è situata davanti a Hollywood Toys & Costumes.

«Venivo qui per visitare la Larry Edmunds Bookshop e questo negozio, e quando ho scoperto che la mia stella sarebbe stata qui, mi sono quasi messo a piangere perché vengo qui da quando ero bambino e il negozio non è cambiato affatto», ha sorriso il 66enne. «Per me è un onore avere una stella, ma anche averla proprio qui, davanti a questo incredibile negozio, museo, negozio di giocattoli, tutto... ho passato la mia vita qui. Grazie di cuore».

Nel suo discorso, Winona ha descritto il conferimento della stella a Tim come «un po' come appuntare una medaglia sull'Everest per essere la montagna più alta».

Ha inoltre sottolineato che il regista di «Beetlejuice» ha «una comprensione meravigliosa e unica del cuore umano».

«Che siano emarginati, strambi, terrificanti o esilaranti, dà loro profondità, umorismo e sempre una certa nobiltà, e dona loro la loro dignità. I suoi eroi sono proprio gli emarginati che ama», ha dichiarato l'attrice. «Lavorare con Tim è come essere invitati a passeggiare attraverso il suo cuore e la sua immaginazione. È la cattedrale definitiva e uno dei miei luoghi più preziosi e sacri. Sono eternamente grata per il tempo che ho trascorso lì».

L'ultimo film di Tim, «Beetlejuice Beetlejuice» – il sequel del suo film del 1988 «Beetlejuice» – uscirà nei cinema domani, 5 settembre.

