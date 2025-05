Kylie Jenner e Timothée Chalamet

A due anni dal primo incontro, la coppia Timothée Chalamet e Kylie Jenner si è finalmente concessa la prima sfilata insieme sul tappeto rosso.

Covermedia Covermedia

L'attore e l'imprenditrice-influencer hanno debuttato sul red carpet come coppia dopo due anni di frequentazione.

Il 29enne candidato all'Oscar e la star dei reality 27enne hanno iniziato a frequentarsi all'inizio del 2023, ma prima d'ora non avevano mai partecipato insieme a un evento.

Entrambi in abiti neri, Chalamet e la Jenner hanno sfilato mano nella mano alla 70a edizione dei David di Donatello a Roma, dove lui è stato premiato. Kylie ha sfoggiato un'elegante creazione di Schiapparelli, con spalline sottili.

Timothée è stato invitato dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello per ricevere il David Speciale durante la 70esima edizione dei premi più importanti del cinema italiano.

La coppia si è tenuta felicemente per mano sul red carpet e ha posato per scatti romantici. In vista della premiazione, Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell'Accademia del Cinema Italiano, ha parlato della premiazione di Chalamet.

«Le origini europee e il background americano di Timothée Chalamet lo rendono uno dei protagonisti più imprevedibili e talentuosi del cinema internazionale odierno, capace di essere sia un interprete d'autore che una star generatrice di tendenze e stili», ha detto a Variety.

«L'Accademia è lieta di assegnargli il David per l'Eccellenza Cinematografica, che vuole essere un riconoscimento al grande attore di film di qualità e innovativi e, allo stesso tempo, al protagonista globale.»

«È importante per noi ricordare come il suo riconoscimento mondiale sia arrivato grazie a un meraviglioso film italiano, Chiamami col tuo nome, diretto da uno dei nostri registi più acclamati a livello internazionale, Luca Guadagnino».