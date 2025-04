Timothée Chalamet

Il direttore della fotografia del film racconta la lunga preparazione dell'attore britannico, che interpreterà il campione di ping pong Marty Reisman.

Timothée Chalamet si è allenato «per mesi e mesi» in vista delle riprese di «Marty Supreme».

Darius Khondji, direttore della fotografia del film, ha rivelato a Variety che l'attore britannico, due volte nominato all'Oscar, si è sottoposto a una lunga preparazione per lo sport drama diretto da Josh Safdie e liberamente ispirato alla vita e alla carriera del campione di ping pong Marty Reisman.

«Puoi avere tutti i trucchi di ripresa che vuoi ma la base deve essere solida», ha dichiarato Khondji. «Voleva essere come un vero giocatore professionista di ping pong prima di iniziare le riprese».

Khondji ha rivelato che Chalamet era circondato da «alcuni tra i più grandi campioni di ping pong in attività» durante le riprese del film, che verrà rilasciato nei cinema americani nel giorno di Natale.

Nel nuovo film il pubblico conoscerà un lato inedito del 29enne. «Sarà un Timothée Chalamet completamente diverso da quello che i fan hanno visto finora. Non penso che la gente lo riconoscerà», ha spiegato Khondji. «Non lo vedrete nella sua solita veste romantica, e il film parla di tutto fuorché di ping pong».

Oltre ai giocatori professionisti di ping-pong, Chalamet e la co-protagonista Gwyneth Paltrow erano circondati anche da «circa 140 non attori», tra cui il regista Abel Ferrara, il mago Penn Jillette e l'artista francese Philippe Petit.

L'attore non è estraneo alle lunghe preparazioni per i ruoli cinematografici. Timothée ha infatti trascorso cinque anni per prepararsi al ruolo di Bob Dylan in «A Complete Unknown», per il quale ha ottenuto una nomination all'Oscar come Migliore attore.