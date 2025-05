Timothée Chalamet è stato accolto con entusiasmo a Roma durante la cerimonia dei David di Donatello, dove ha ricevuto il prestigioso David Speciale. KEYSTONE

Ai David di Donatello, Timothée Chalamet ha ricevuto il David Speciale. Nel suo discorso di ringraziamento l'attore americano, con cittadinanza francese, ha celebrato il suo legame con l'Italia e il cinema italiano. E gli è pure scappata una battuta: «Se non fossi un attore, probabilmente avrei infranto qualsiasi record di Francesco Totti».

Hai fretta? blue News riassume per te Ai David di Donatello Timothée Chalamet è stato premiato con il prestigioso David Speciale.

Nel suo discorso di ringraziamento, l'attore americano, con cittadinanza francese, ha celebrato il suo legame con l'Italia e il cinema italiano.

Il 29enna ha ricordato la sua esperienza giovanile a Bergamo e Crema sul set di «Chiamami col tuo nome», il film di Luca Guadagnino che lo ha lanciato a livello globale.

Sul finire gli è pure scappata una battuta: «Se non avessi continuato il mio sogno attoriale, probabilmente avrei infranto qualsiasi record di Francesco Totti».

Il film «Vermiglio» di Maura Delpero è la pellicola che ha vinto più premi, ben sette.

Miglior attore Elio Germano per «Berlinguer».

Miglior attrice Tecla Insolia per «L'arte della gioia». Mostra di più

Timothée Chalamet è stato accolto con entusiasmo a Roma durante la cerimonia dei David di Donatello, dove ha ricevuto il prestigioso David Speciale.

Questo riconoscimento non solo celebra la sua brillante carriera internazionale, ma anche il profondo legame che lo unisce all'Italia e alla sua tradizione cinematografica, come riporta «Sky TG24».

Accompagnato dalla fidanzata Kylie Jenner e dal padre, l'attore ha condiviso parole toccanti che testimoniano il suo amore per il cinema italiano.

Timothee Chalamet con la fidanzata Kylie Jenner sul red carpet dei David di Donatello in una rara apparizione pubblica insieme. KEYSTONE

Un percorso segnato dal cinema italiano

Durante il suo discorso di ringraziamento, l'americano con cittadinanza francese, ha espresso emozione e gratitudine: «Sono felice perché sto capendo perfettamente senza traduzione. Grazie per questo onore, mi sento umile di fronte al premio in un Paese come l'Italia ricca di storia cinematografica».

Il 29enne ha citato registi leggendari come Vittorio De Sica e Federico Fellini, e film come «Ladri di biciclette», che hanno ispirato il suo percorso artistico.

Chalamet ha ricordato i suoi inizi in Italia, menzionando la sua esperienza giovanile a Bergamo e Crema sul set di «Chiamami col tuo nome», il film di Luca Guadagnino che lo ha lanciato a livello globale.

E ha riconosciuto il regista come una figura centrale nella sua carriera: «Ho lavorato con Luca Guadagnino che è la persona più importante della mia carriera».

«Probabilmente avrei infranto i record di Francesco Totti»

Sebbene non abbia origini italiane, Chalamet ha confessato di sentirsi profondamente connesso all’Italia, descrivendola come una seconda casa.

E ha chiuso il suo intervento con una battuta affettuosa: «Se non avessi continuato il mio sogno attoriale, probabilmente avrei infranto qualsiasi record di Francesco Totti», mostrando di conoscere bene anche l’immaginario sportivo italiano.

Infine ha aggiunto che durante il suo soggiorno romano avrebbe passeggiato e scattato foto, parlando in inglese, ma comprendendo perfettamente l’italiano.

Il 2025 è un anno significativo per l'attore avendo interpretato Bob Dylan nel film «A Complete Unknown». Questo ruolo impegnativo conferma la sua capacità di trasformarsi e raccontare storie complesse con sensibilità e autenticità.

I principali vincitori dei David

Alla premiazione dei David di Donatello, giova ricordarlo, ha trionfato «Vermiglio» di Maura Delpero. Il film, già Leone d'argento a Venezia, ha portato a casa ben sette statuette tra cui il miglior film, la migliore regia - prima donna nella storia del premio - con la sua storia montana ambientata negli ultimi anni della seconda guerra mondiale.

Tre premi sia a «Gloria!» di Margherita Vicario che a «L'arte della gioia».

Elio Germano è stato premiato migliore attore per «Berlinguer», e Tecla Insolia migliore attrice per «L'arte della gioia» di Valeria Golino.

A bocca asciutta «Parthenope» di Paolo Sorrentino, come anche il film di Cristina Comencini «Il tempo che ci vuole».

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.