Di recente Timothée Chalamet ha chiacchierato con Matthew McConaughey per «Variety». Un commento dell'attore di «Marty Supreme» ha fatto in poche ore il giro del web, scatenando l'ira di moltissimi artisti del mondo della danza, del teatro e dell'opera in tutto il mondo.

«Non voglio lavorare nella danza o nell'opera dove la gente mantiene viva questa cosa di cui a nessuno importa più», ha detto la star di Hollywood.

Come scrive «Vanity Fair Italia», da un figlio d'arte (la madre Nicole Flender è stata ballerina a Broadway) e da performer che ha lavorato con il New York York City Ballet una dichiarazione simile non se l'aspettava nessuno.

Un pessimo tempismo?

Le sue parole sono arrivate con un tempismo pessimo, come spiega la rivista italiana, perché proprio in questi giorni si chiudono le votazioni finali per i premi Oscar, che avranno luogo nella notte tra il 15 e il 16 marzo.

Chalamet è infatti candidato come miglior attore protagonista per «Marty Supreme».

La piccata risposta del mondo delle arti performative

E dall'Opernhaus di Zurigo al Teatro alla Scala di Milano, è arrivata una pioggia di commenti critici, alcuni più divertenti di altri. Diverse delle istituzioni hanno invitato l'attore in platea a godere della bellezza degli spettacoli.

In particolare, il Maggio Musicale Fiorentino ha invitato Chalamet il prossimo 19 aprile ad assistere all’opera di inaugurazione, «The Death of Klinghoffer», diretta proprio da Luca Guadagnino, il regista che lo ha lanciato con il film «Chiamami col tuo nome».