Timothy Busfield

L'attore statunitense Timothy Busfield è comparso davanti a un giudice del New Mexico con accuse gravi: due capi d'imputazione per contatto sessuale criminale con un minore e uno per abuso su minore. L'udienza preliminare è fissata per il 29 gennaio.

Timothy Busfield ha affrontato nelle scorse ore il primo passaggio giudiziario formale in New Mexico, comparendo davanti a un giudice con accuse che includono due capi di imputazione per contatto sessuale criminale con un minore e uno per abuso su minore.

L'attore, noto per i suoi ruoli in «Thirtysomething» e «The West Wing», si è presentato all'udienza collegato via Zoom, indossando una tuta arancione. Durante la comparizione non ha presentato alcuna dichiarazione di colpevolezza o innocenza. Il giudice ha comunicato che lo Stato ha depositato una richiesta accelerata di detenzione cautelare preventiva: Busfield resterà quindi in custodia senza possibilità di cauzione in attesa di una nuova udienza davanti alla corte distrettuale, prevista entro cinque giorni lavorativi.

Il termine per l'udienza preliminare è stato fissato al 29 gennaio. Le accuse formali sono state depositate venerdì, mentre martedì l'attore si è consegnato volontariamente alle autorità.

Secondo quanto riportato nel mandato di arresto ottenuto da Extra, Busfield avrebbe abusato sessualmente di due ragazzi ad Albuquerque sul set della serie «The Cleaning Lady», produzione che stava dirigendo. I fatti contestati si collocherebbero in un arco temporale compreso tra il 2022 e il 2024.

L'attore ha proclamato la propria innocenza in un video diffuso da TMZ, definendo le accuse «bugie» e affermando: «Non ho fatto nulla a quei bambini». Anche il suo legale ha respinto con fermezza ogni addebito, dichiarando a Extra: «Le accuse mosse contro Tim sono completamente false e combatteremo fino in fondo affinché emerga la verità».

Poche ore dopo la consegna di Busfield alle autorità, gli US Marshals hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione di New York. Le immagini, pubblicate dal Daily Mail, mostrano gli agenti fare irruzione con un ariete; secondo il corrispondente del quotidiano, al momento del blitz non ci sarebbe stato nessuno in casa.

L'indagine è in corso e il procedimento giudiziario entra ora nella sua fase preliminare, in attesa delle prossime decisioni della corte.