Tina Cipollari

Dal 5 novembre su Nove accanto ad Amadeus: la regina dei salotti televisivi debutta nel varietà in diretta.

Tina Cipollari è pronta a sorprendere il pubblico.

Dal 5 novembre sarà giudice speciale della nuova edizione di «La Corrida», condotta da Amadeus e trasmessa in diretta su Nove. Una scelta che segna il ritorno del celebre show dei «dilettanti allo sbaraglio» in una veste più fresca e ironica.

«Sono curiosa di vedere come me la caverò in un contesto completamente diverso», avrebbe confidato Tina, secondo quanto riportato da Davide Maggio.

Il suo ruolo sarà quello di capopopolo, con il potere di salvare un concorrente penalizzato dal pubblico: un compito che, per chi la conosce da anni, sembra cucito su misura.

Amadeus, confermato alla conduzione, ha parlato di un «esperimento in diretta per riportare l'imprevedibilità e la spontaneità che il pubblico ama».

L'obiettivo del Nove è ampliare il target dello show puntando su volti noti e carisma genuino.