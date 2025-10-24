  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

In TV Tina Cipollari giudice a «La Corrida» di Amadeus

Covermedia

24.10.2025 - 11:00

Tina Cipollari
Tina Cipollari

Dal 5 novembre su Nove accanto ad Amadeus: la regina dei salotti televisivi debutta nel varietà in diretta.

Covermedia

24.10.2025, 11:00

24.10.2025, 11:15

Tina Cipollari è pronta a sorprendere il pubblico.

Dal 5 novembre sarà giudice speciale della nuova edizione di «La Corrida», condotta da Amadeus e trasmessa in diretta su Nove. Una scelta che segna il ritorno del celebre show dei «dilettanti allo sbaraglio» in una veste più fresca e ironica.

«Sono curiosa di vedere come me la caverò in un contesto completamente diverso», avrebbe confidato Tina, secondo quanto riportato da Davide Maggio.

Il suo ruolo sarà quello di capopopolo, con il potere di salvare un concorrente penalizzato dal pubblico: un compito che, per chi la conosce da anni, sembra cucito su misura.

Amadeus, confermato alla conduzione, ha parlato di un «esperimento in diretta per riportare l'imprevedibilità e la spontaneità che il pubblico ama».

L'obiettivo del Nove è ampliare il target dello show puntando su volti noti e carisma genuino.

I più letti

Ecco quanto è drammatico per la popolazione lo shutdown negli Stati Uniti
Arriva la neve: ecco i passi alpini che sono stati chiusi
Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Platini in Italia: «Giustizia sportiva? No, il TAS è la mafia svizzera»
Ecco cosa pensa Mikaela Shiffrin del ritiro di Lara Gut-Behrami

Altre notizie

Senza filtri. Laura Chiatti svela la diagnosi: «Ho ADHD, dislessia e disgrafia»

Senza filtriLaura Chiatti svela la diagnosi: «Ho ADHD, dislessia e disgrafia»

Traumi per la vita. Dakota Johnson si racconta: «Crescere con genitori famosi è stato un incubo»

Traumi per la vitaDakota Johnson si racconta: «Crescere con genitori famosi è stato un incubo»

«I docenti? Eroi invisibili». Luisa Ranieri interpreta La Preside: «Era urgente raccontare la scuola»

«I docenti? Eroi invisibili»Luisa Ranieri interpreta La Preside: «Era urgente raccontare la scuola»