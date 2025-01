Dopo anni come opinionista, Tina Cipollari sale sul trono di «Uomini e Donne» (foto d'archivio). IMAGO/ABACAPRESS

Dopo anni come opinionista, Tina Cipollari sale sul trono di «Uomini e Donne».

Covermedia Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te A Uomini e Donne c'è una nuova tronista: Tina Cipollari.

Stanca di essere single, l'opinionista del dating show ha chiesto a Maria De Filippi la possibilità di cercare il grande amore: richiesta subito accolta dalla conduttrice Mediaset.

Al settimanale «Chi», Tina ha svelato come deve essere il suo uomo ideale: «Diciamo che deve arrivare un uomo che mi incuriosisca, che mi piaccia. Non ho un prototipi, ovviamente sarà un uomo maturo, se arriva uno di trent'anni non mi interessa».

Ma non solo: «Non dico il miliardario, ma è chiaro che non deve arrivare uno spiantato, uno che pensa che lo mantenga io. Allora ‹ciaone›». Mostra di più

A Uomini e Donne c'è una nuova tronista: si tratta niente di meno che di Tina Cipollari. Stanca di essere single, l'opinionista del dating show ha chiesto a Maria De Filippi la possibilità di cercare il grande amore: richiesta subito accolta dalla conduttrice Mediaset.

Al settimanale «Chi», Tina ha svelato come deve essere il suo uomo ideale: «Non lo voglio come il mio ex marito, non c'entra niente la scelta che ho fatto 20 anni fa, oggi è tutto cambiato. Intanto, l'uomo ideale non esiste. Diciamo che deve arrivare un uomo che mi incuriosisca, che mi piaccia. Non ho un prototipi, ovviamente sarà un uomo maturo, se arriva uno di trent'anni non mi interessa».

Tina cerca un uomo, che non abbia bisogno di essere mantenuto da lei: «Non dico il miliardario, ma è chiaro che non deve arrivare uno spiantato, uno che pensa che lo mantenga io. Allora 'ciaone'».

Ecco come vuol l'uomo

Un futuro marito che le permetta di sostenere un certo stile di vita: «A me non è mai capitato, mai nella mia vita, di pagare la cena a un uomo. Ricco, non uno che prende una bella pensione, non ci faccio niente, ce l'ho di mio, sono benestante e a me non manca nulla. Questo marito deve rappresentare un upgrade, deve essere uno di cultura, che può viaggiare, non voglio sentire 'Se andiamo via a Natale, poi non possiamo fare un'altra cosa'». E poi: «Cerco un marito. E non uno che mi mantenga, ma voglio evitare lo spiantato, ne girano centinaia travestiti da ricchi».

Anche riguardo a delle ipotetiche nozze, Tina Cipollari ha le idee ben chiare: «Se arriva quello giusto, matrimonio con rito civile, niente abito bianco, mi sono già sposata in chiesa. E poi inizierà la mia nuova vita con quest'uomo. Meglio vedovo o divorziato, pur con diversi divorzi alle spalle. Sarà importante che, se ci sono figli, siano ben sistemati. Non ho mai dato questa grande importanza al sesso, neanche quando ero più giovane, guardo il carattere. È l'organo più bello».