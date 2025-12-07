Meghan potrebbe reagire con veemenza. KEYSTONE

Meghan Markle sarebbe pronta a una battaglia legale per difendere il titolo di Sussex, temendo che il futuro re William possa revocarlo alla coppia.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te «Woman's Day» sostiene che Meghan abbia già consultato avvocati negli USA per proteggere il nome «Sussex» da una possibile revoca decisa da William.

La duchessa considera l'eventuale ritiro del titolo un affronto personale e rivendica il diritto di usarlo nella vita quotidiana.

Il precedente di Andrea e la linea dura della monarchia alimentano i timori che anche i Sussex possano perdere alcuni riconoscimenti nobiliari. Mostra di più

Che Meghan Markle non sia incline a farsi mettere da parte è ormai evidente, ma secondo il magazine «Woman’s Day» la duchessa starebbe preparando una mossa tutt’altro che simbolica: una battaglia legale vera e propria.

A spingerla in questa direzione sarebbe l'ipotesi - sempre più discussa negli ambienti vicini a Buckingham Palace - che il principe William, una volta salito al trono, possa decidere di togliere ai Sussex il loro titolo nobiliare.

Le fonti consultate dal settimanale australiano dipingono Meghan come determinata e pronta a difendere la sua posizione. Secondo queste indiscrezioni, avrebbe già contattato avvocati negli Stati Uniti per tutelare l'utilizzo del nome «Sussex», che considera parte integrante dell’identità della sua famiglia.

Il nodo del cognome e la tensione crescente con la Corona

«Se William dovesse tentare una mossa simile, Meghan lo vivrebbe come un affronto personale», rivela una fonte citata da «Adnkronos». La duchessa, infatti, ritiene di avere pieno diritto di continuare a usare il titolo anche nella vita di tutti i giorni.

Un dettaglio curioso riportato dall'insider aggiunge pepe alla vicenda: in passato, Meghan avrebbe perfino utilizzato carte regalo con la dicitura «Sua Altezza Reale», un’espressione riservata ai membri attivi della famiglia britannica.

In un podcast pubblicato in agosto, la duchessa aveva ribadito questa posizione: «Dal punto di vista legale sono Meghan, duchessa di Sussex, ma per noi Sussex è il cognome di famiglia ed è il nome che condividiamo con i nostri figli».

Nonostante ciò, sui certificati di nascita di Archie e Lilibet compare il cognome ufficiale Mountbatten-Windsor.

Il precedente di Andrea e la possibile linea dura di William

A preoccupare Meghan sarebbe anche ciò che è già accaduto all'interno della stessa famiglia reale: la decisione con cui re Carlo III ha revocato al fratello Andrea tutti i titoli ufficiali, incluso quello di duca di York.

Una scelta storica e, stando anche a «Leggo.it», interpretata dagli osservatori come un segnale che la monarchia non esiterà a intervenire in caso di comportamenti ritenuti dannosi per l'istituzione.

E secondo le indiscrezioni, William potrebbe adottare una linea ancora più severa del padre quando si tratterà di proteggere la credibilità della Corona.

Se per Harry non si parla di perdere il titolo di principe - che è di natura personale - altri titoli e riconoscimenti potrebbero essere messi in discussione. Ed è proprio questo scenario che Meghan, secondo «Woman’s Day», vorrebbe evitare costi quel che costi.