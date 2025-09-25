  1. Clienti privati
«Sono un grande» Tiziano Ferro annuncia l'uscita del suo nuovo album

Covermedia

25.9.2025 - 16:30

Tiziano Ferro
Tiziano Ferro

Il cantautore torna con un progetto discografico coraggioso e concerti negli stadi già triplicati.

Covermedia

25.09.2025, 16:30

25.09.2025, 16:31

Tiziano Ferro torna protagonista: il 24 ottobre esce il suo nuovo album di inediti «Sono un grande», annunciato dopo oltre due anni di lavoro.

L'album, pubblicato con l'etichetta Sugar Music, nasce in un periodo di grandi cambiamenti personali: «Sono un grande è il frutto di tutto quello che è accaduto nella mia vita... la consapevolezza che se sono riuscito a superare tutte le tempeste è perché forse qualcosa di buono l'ho fatto e un futuro felice me lo merito», ha dichiarato Ferro all'ANSA.

Tra i brani in scaletta figura anche il singolo anticipatore «Cuore Rotto», già al vertice delle classifiche radiofoniche italiane da due settimane consecutive.

Parallelamente all'uscita discografica si conferma il ritorno live con il tour «Stadi26», per il quale, poche ore dopo l'apertura delle vendite, sono stati venduti oltre 200mila biglietti. Le tappe raddoppiate includono San Siro (Milano, 7 e 10 giugno) e lo Stadio Olimpico (Roma, 27 e 28 giugno).

Anche RaiNews rilancia le anticipazioni, con un'attenzione particolare alle difficoltà superate durante il processo di ideazione del progetto.

