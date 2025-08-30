Tiziano Ferro IMAGO/ABACAPRESS

Tiziano Ferro ha eliminato tutti i post dal suo profilo Instagram, suscitando curiosità tra i fan. Ora il cantautore rivela il motivo dietro questa decisione.

Tiziano Ferro ha recentemente sorpreso i suoi fan cancellando tutti i post dal suo profilo Instagram, un'azione che ha lasciato molti a chiedersi cosa stesse accadendo. Ora il cantautore ha finalmente svelato il motivo dietro a questa scelta, come riporta «Novella2000».

La decisione del cantante di rimuovere i contenuti dal suo account Instagram ha sollevato speculazioni su possibili cambiamenti nella sua carriera.

Filippo Sugar, CEO di Sugar Music, ha confermato che il cantautore di Latina si è unito alla loro etichetta, esprimendo entusiasmo per questa nuova collaborazione: «Tiziano Ferro in Sugar! Una bellissima novità che condividiamo con felicità e orgoglio», ha dichiarato sui social dell'azienda.

Il comunicato ufficiale di Sugar Music chiarisce che l'ingresso del 45enne non è un evento improvviso, ma il risultato di un rapporto consolidato nel tempo: «L'ingresso di Tiziano Ferro nel roster della nostra discografica alimenta un rapporto di lunga data, che negli anni ci ha reso co-editori di molte delle sue straordinarie opere».

Questo nuovo capitolo nella sua carriera è stato facilitato dalla nuova manager, Paola Zukar, e segna l'inizio di un percorso artistico rinnovato: «Crediamo fortemente in questo viaggio verso il futuro. Insieme possiamo scrivere il nuovo capitolo di una storia che da sempre ci emoziona tutti, in Italia e nel mondo».

I fan hanno subito ipotizzato che la cancellazione delle foto potesse preannunciare l'arrivo di nuova musica.

Tra le voci che circolano, si parla di un possibile ritorno al Festival di Sanremo 2026. Con il cambio di etichetta e una nuova direzione manageriale, tutto sembra pronto per un grande rilancio.

Insomma, Tiziano Ferro è pronto a sorprendere ancora una volta. La cancellazione dei post su Instagram è dunque solo il primo segnale di un nuovo inizio.