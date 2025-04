Tom Cruise

Durante il CinemaCon di Las Vegas, l'attore ha reso omaggio al collega scomparso a 65 anni: «Ammiravo profondamente l'uomo e l'artista. Prendiamoci un momento per lui».

Covermedia Covermedia

Hollywood è in lutto per la scomparsa di Val Kilmer, morto martedì all'età di 65 anni a causa di una polmonite.

Tra i primi a rendergli omaggio c'è stato Tom Cruise, che giovedì ha preso la parola a sorpresa durante il CinemaCon di Las Vegas, dove le principali case di produzione presentano i film in uscita.

Salito sul palco del Colosseo nella città del Nevada, l'attore 62enne ha chiesto al pubblico di raccogliersi per un momento in ricordo del suo storico collega e amico: «Vorrei rendere omaggio a un caro amico, Val Kilmer. Non riesco a esprimere quanto ammirassi il suo lavoro, quanto lo stimassi come persona, quanto mi abbia onorato averlo con me in «Top Gun» e poi nel ritorno in «Top Gun: Maverick"».

Poi, rivolgendosi alla platea, ha aggiunto: «Sarebbe bello se tutti noi ci prendessimo un momento per ricordare i meravigliosi momenti vissuti con lui. Possiamo farlo insieme? Prendiamoci un attimo».

Dopo aver guidato la sala in un minuto di silenzio, Cruise ha concluso il suo toccante intervento con un pensiero al collega scomparso: «Ti auguriamo il meglio per il tuo prossimo viaggio».

Kilmer aveva interpretato il tenente Tom «Iceman» Kazansky nel primo «Top Gun» del 1986, accanto al Maverick di Cruise. I due attori si erano ritrovati 36 anni dopo sul set del sequel, «Top Gun: Maverick», uscito nel 2022.