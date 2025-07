Tom Cruise Covermedia

I due attori, dopo aver recitato insieme nel film «Deeper», sono stati avvistati alle Baleari.

Le voci su una possibile relazione tra Tom Cruise e Ana De Armas circolano da febbraio scorso, dopo che i due sono stati avvistati insieme svariate volte.

Ora la presunta coppia è tornata al centro del gossip dopo che è stata avvistata in Spagna.

Tom, 63 anni, è stato beccato mentre prendeva un po' di sole insieme all'attrice 37enne. I due sono stati visti chiacchierare seduti comodamente su pouf adagiato su uno yacht. Sempre molto elegante, l'attrice cubana Ana ha sfoggiato per questo momento di intimità un semplice abito bianco trasparente con un bikini sotto, abbinato a un cappello di paglia.

Come mostrano le immagini condivise da Hello!, i due attori sono apparsi a loro agio e ad un certo punto, Ana ha appoggiato il piede sul sedile dove Tom si stava rilassando, mentre Salsa, uno degli adorabili cuccioli dell'attrice, sedeva lì vicino.

Cruise ha spesso parlato bene di Ana de Armas, però sempre in termini professionali. L'ha definita un'attrice di grande talento, sia drammatica che comica, con una forte etica del lavoro e la capacità di imparare in fretta. Ana invece ha confermato che stanno lavorando insieme a diversi progetti. «Stiamo sicuramente lavorando a molte cose. Non solo a uno, ma a diversi progetti... E sono così emozionata», ha detto. Nessuna dichiarazione, per ora, sul fronte privato.