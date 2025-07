L'attore americano Tom Cruise (foto d'archivio). KEYSTONE

Le recenti foto pubblicate da TMZ confermerebbero la relazione tra Tom Cruise e Ana de Armas, ma i due attori non hanno ancora ufficializzato nulla.

Hai fretta? blue News riassume per te Da diversi mesi circolano speculazioni per cui Tom Cruise e Ana de Armas siano diventati una coppia.

Adesso TMZ sembrerebbe aver confermato la relazione: i due attori sono stati fotografati mano nella mano.

Le due star di Hollywood non hanno però ufficializzato nulla. Mostra di più

Di recente TMZ ha rilasciato delle immagini esclusive che potrebbero confermare una relazione tra Tom Cruise e Ana de Armas.

Come riporta, «Sky TG24», nonostante le numerose speculazioni degli ultimi mesi, i due attori non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alla loro vita privata.

Le foto mostrano Cruise e de Armas mano nella mano, alimentando ulteriormente le voci di una loro relazione. Entrambi hanno però mantenuto il silenzio, lasciando i fan in attesa di ulteriori sviluppi.

Una carriera stellare per entrambi

Cruise è una delle figure più iconiche di Hollywood, con una carriera che si estende per oltre quattro decenni.

È noto per i suoi ruoli in film di grande successo come la saga di «Mission: Impossible» e ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui tre Golden Globe e diverse nomination agli Academy Awards.

Nella sua vita privata, è stato sposato tre volte, con Mimi Rogers, Nicole Kidman e Katie Holmes.

De Armas ha guadagnato notorietà con il film «Blade Runner 2049» e ha continuato a brillare in pellicole come «Cena con delitto – Knives Out» e «No Time to Die», 25esimo film sul celebre agente segreto James Bond. Ha ricevuto una nomination agli Academy Awards per il suo ruolo in «Blonde».

In passato, è stata sposata con Marc Clotet.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.