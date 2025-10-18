L'attore americano Tom Cruise (foto d'archivio). KEYSTONE

Dopo meno di un anno di frequentazione, Tom Cruise e Ana de Armas avrebbero deciso di separarsi. La loro relazione, mai ufficializzata, si è però conclusa in modo amichevole.

Tom Cruise e Ana de Armas hanno deciso di porre fine alla loro relazione, che era iniziata a febbraio.

Come riporta, tra gli altri, «TGcom24», nonostante non abbiano mai ufficializzato il loro legame, i due attori sono stati visti insieme in diverse occasioni, alimentando le speculazioni su una possibile storia d'amore.

Secondo una fonte vicina alla coppia citata dal «Sun», la scintilla iniziale si è affievolita, portandoli a scegliere di rimanere amici. «Amano ancora passare del tempo insieme e hanno affrontato la cosa in maniera molto adulta», ha dichiarato la fonte.

La loro prima apparizione pubblica risale a una cena a Londra, seguita da avvistamenti durante una gita in barca in Spagna e al concerto degli Oasis a Wembley.

Le immagini di loro mano nella mano nel Vermont sembravano aver confermato il loro legame, ma alla fine hanno deciso di non proseguire come coppia.

«Rimarranno buoni amici ma non si frequenteranno più», ha aggiunto la fonte, sottolineando che entrambi hanno riconosciuto di stare meglio come amici.

Nonostante la fine della loro relazione, né Tom né Ana hanno rilasciato commenti ufficiali attraverso i loro entourage.