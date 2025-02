Tom Cruise

L'attore Tom Cruise ha girato una scena in «Mission: Impossible – The Final Reckoning» in cui è aggrappato a un biplano che vola al rovescio alla velocità di 200 km all'ora.

Covermedia Covermedia

Parlando con Empire, Tom Cruise ha rivelato di aver girato (senza controfigure) per «Mission: Impossible – The Final Reckoning» una scena in cui è aggrappato a un biplano degli anni '30 che vola al rovescio.

«Quando si sporge la faccia, andando a oltre 200 km/h, non si riceve più ossigeno», ha spiegato il 62enne a proposito della scena. «Quindi ho dovuto imparare a respirare. A volte svenivo e non riuscivo a tornare in cabina di pilotaggio».

In un altro momento delle riprese, Tom è immerso in acqua per filmare una scena in cui esplora il relitto di un sottomarino, con il rischio di andare in ipossia, ovvero in carenza di ossigeno a livello dei tessuti dell'organismo. «Stavo respirando la mia stessa anidride carbonica. Si accumula nel corpo e colpisce i muscoli. Si deve affrontare tutto questo rimanendo vigili»

«È stato intenso»

Vedere Cruise giocare a dadi con la morte non è stato affatto facile per il regista del film Christopher McQuarrie.

«Ci sono stunt in questo film che vi manderanno il cervello in fumo. C'è stato un giorno in Africa, un giorno qualsiasi in Africa, in cui Tom è uscito e ha fatto qualcosa che supera tutto quello che ha mai fatto in precedenza... Mi viene da vomitare se penso allo stress. È stato intenso».

«Mission: Impossible – The Final Reckoning» arriverà nelle sale il 21 maggio.