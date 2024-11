Tom Cruise

Sul set del film del 1989 nacque la storia d'amore con Nicole Kidman.

Covermedia

Tom Cruise è in trattative per recitare nel sequel di «Giorni di tuono». A riportare la news è «Variety», secondo cui anche il produttore del film originale, Jerry Bruckheimer, sarebbe coinvolto nel progetto. Al momento non sono stati associati altri nomi alla pellicola.

Nel film Tom interpretava Cole Trickle, un giovane pilota automobilistico di grande talento proveniente dalla serie Indycar che viene ingaggiato da una scuderia emergente per correre nella Nascar.

Al momento Cruise è impegnato in altri progetti, tra cui la produzione di «Mission: Impossible 8» e un nuovo capitolo della saga «Top Gun».

Sul set l'incontro tra Tom e Nicole Kidman

Proprio sul set di «Giorni di tuono» avvenne l'incontro tra Tom e Nicole Kidman, che interpretava l'affascinante neurochirurga Claire Lewicki. La scintilla scoccò proprio sul set del film del 1989, quando Nicole aveva appena 22 anni e Tom 28.

I due si sposarono nel dicembre 1990 e dopo alcuni anni adottarono i due figli, Isabella, 31, e Connor, 29. La coppia ha divorziato nel 2001.

Dopo la separazione, Cruise ha sposato Katie Holmes nel 2006, sua moglie fino al 2012, mentre Kidman è convolata a nozze con Keith Urban, suo attuale marito.

Covermedia