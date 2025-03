Tom Cruise

Dopo la cena di San Valentino, i due sono stati visti arrivare a Londra in elicottero.

Tom Cruise e Ana de Armas hanno un flirt? Le voci sulla nuova (presunta) coppia continuano a circolare insistentemente dopo il weekend insieme del divo di Hollywood con la star di «Blonde».

In alcune foto pubblicate da People si vedono i due attori arrivare a Londra in elicottero, infiammando ancora di più il gossip.

Tom e Ana erano già stati pizzicati a cena nel giorno di San Valentino. Sorridenti e complici, i due sono stati fotografati nel quartiere di Soho, concedendosi ai fan per selfie e autografi per poi salire insieme a bordo di un'auto con bagagli al seguito.

Regna l'incertezza

Dopo la pubblicazione delle foto, all'attrice cubana naturalizzata spagnola è stato chiesto un commento sul suo incontro con Cruise durante una passeggiata a Madrid.

L'attrice si è rifiutata di rispondere, non chiarendo se la relazione fosse romantica o lavorativa, come si vede in un video pubblicato dall'agenzia di stampa spagnola Europa Press.

Ana è stata sposata dal 2011 al 2013 con Marc Clotet. Tra il 2020 e il 2021 ha avuto una relazione con Ben Affleck, conosciuto sul set di «Deep Water». Più recentemente era stata accostata dalla cronaca rosa al manager di Tinder Paul Boukadakis.

Cruise invece ha avuto tre matrimoni: con Mimi Rogers dal 1987 al 1990, con Nicole Kidman dal 1990 al 2001 e con Katie Holmes, dal 2006 al 2012.