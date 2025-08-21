  1. Clienti privati
Ecco lo stunt più doloroso di sempre di Tom Cruise, con articolazioni scomposte sul set

Covermedia

21.8.2025 - 09:30

Lo Stunt Di Tom Cruise In «Mission: Impossible – The Final Reckoning»
Lo Stunt Di Tom Cruise In «Mission: Impossible – The Final Reckoning»

Durante la spettacolare sequenza a bordo di un biplano in «Mission: Impossible – The Final Reckoning», l'attore ha riportato uno degli infortuni più dolorosi della sua carriera.

Covermedia

21.08.2025, 09:30

21.08.2025, 10:39

Tom Cruise e Ana de Armas mano nella mano, è nata una nuova storia d'amore?

HollywoodTom Cruise e Ana de Armas mano nella mano, è nata una nuova storia d'amore?

Tom Cruise non smette mai di sorprendere.

Nel nuovo capitolo di «Mission: Impossible – The Final Reckoning», l'attore 62enne ha affrontato una delle scene più estreme mai girate: un inseguimento su un biplano che lo ha costretto a mettere alla prova ogni limite fisico.

Nella sequenza finale, l'agente Ethan Hunt salta sull'aereo del nemico Gabriel, interpretato da Esai Morales, e si aggrappa con tutte le forze mentre il velivolo compie manovre disperate.

Cruise, fedele alla sua fama di action man senza controfigure, ha girato la scena in prima persona. Il risultato? Le mani gonfie e un dolore da togliere il fiato.

Tom Cruise rifiuta l'invito di Trump: no al Kennedy Center Honor

Il motivo fa discutereTom Cruise rifiuta l'invito di Trump: no al Kennedy Center Honor

Articolazioni dislocate

Nei contenuti extra dell'edizione digitale, Cruise e il regista Christopher McQuarrie hanno raccontato i retroscena.

«Oh, questa quasi mi ha spezzato la schiena», dice l'attore nel commento. E McQuarrie aggiunge: «Stiamo parlando di un dolore enorme».

Il momento più critico arriva quando Ethan rimane appeso a una cintura di sicurezza mentre l'aereo vola capovolto. «Tenerti a quella cintura ha separato le articolazioni delle dita per la forza», spiega McQuarrie.

«Alla fine della scena le tue mani erano completamente gonfie. Mio Dio, è stato dolorosissimo». Cruise, con la sua proverbiale tenacia, commenta soltanto: «Oh Dio, è stato brutale».

«Mission: Impossible – The Final Reckoning» è già disponibile in digitale, mentre l'uscita in DVD e Blu-ray è fissata per il 14 ottobre.

Suri Cruise oggi: ecco com'è cambiata la figlia di Tom e Katie Holmes

La trasformazioneSuri Cruise oggi: ecco com'è cambiata la figlia di Tom e Katie Holmes

Altre notizie

L'attore Dylan Walsh fa un incidente con il suo SUV, due parenti in ospedale

Carlo Verdone: «Quel bacio in Borotalco con Eleonora Giorgi non lo dimenticherò mai»

Video privati di Stefano De Martino, chi conserva i filmati commette reato? Ecco la risposta