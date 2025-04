Tom Cruise

Dopo oltre 40 anni di film girati nel Regno Unito, l'attore riceverà l'onorificenza da parte del British Film Institute.

Tom Cruise è stato insignito dello status «onorario» di cittadino britannico.

L'attore americano, 62 anni, ha trascorso buona parte della sua lunga e gloriosa carriera nel Regno Unito, dove ha girato film di grandissimo successo, tra cui la saga di «Mission Impossible» e «Edge of Tomorrow – Senza domani».

Cruise riceverà l'onorificenza dal British Film Institute.

Kenneth Branagh: «È un britannico onorario»

Parlando del BFI Award, Cruise ha dichiarato, come riporta il Daily Mail: «Sono davvero onorato, giro film nel Regno Unito da oltre 40 anni e non ho intenzione di smettere».

Kenneth Branagh, 64, co-star in «Operazione Valchiria», ha elogiato Tom per essersi immerso nella vita e nella cultura britannica.

Al The Times, Kenneth ha dichiarato: «Lui è un britannico onorario, utilizza anche delle battute in slang cockney in rima. Sono stato al pub con lui un paio di volte».

«Trova un angolo tranquillo, si gode l'atmosfera e poi è sempre gentile quando viene riconosciuto. È un tipo che ride di natura e si diverte tantissimo in quello che fa, ed è contagioso».

«È un fantastico mix di antico e moderno»

Cruise aveva già parlato del suo amore per il Regno Unito, in un'intervista rilasciata al The Mirror nel 2022: «Credo di essere un anglofilo. Trascorro molto tempo in Gran Bretagna e non solo per motivi di lavoro. Adoro stare qui».

«È un fantastico mix di antico e moderno. Adoro visitare i monumenti, la Torre di Londra, la Colonna di Nelson, Buckingham Palace e tutti quei luoghi fantastici che sono semplicemente pieni di storia».