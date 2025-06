Prima statuetta per la star di Top Gun. (Foto archivio) Keystone

Tom Cruise riceverà un Oscar alla carriera nel corso della cerimonia dei Governors Awards che precede la notte degli Oscar 2026. Lo ha annunciato oggi l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Keystone-SDA SDA

È il primo Oscar per la star di Top Gun che è stato candidato quattro volte per l'ambita statuetta.

Cruise, 62 anni, è stato scelto per il premio alla carriera con la coreografa Debbie Allen e lo scenografo Wynn Thomas, mentre la cantante Dolly Parton riceverà il Jean Hersholt Humanitarian Award per il suo storico impegno umanitario.

Le statuette saranno consegnate in novembre.

Celebre per franchise d'azione iconici come Mission: Impossible e Top Gun, Cruise sarà premiato per lo «straordinario impegno verso la comunità cinematografica, l'esperienza teatrale e il mondo degli stunt, ha spiegato l'Academy.

Academy che riconosce di Tom Cruise «uno degli attori di maggior successo commerciale di tutti i tempi» dedicato tra l'altro ad eseguire personalmente le proprie scene più pericolose.