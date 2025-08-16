Tom Cruise

L'attore avrebbe rifiutato l'invito a ricevere il Kennedy Center Honor dalle mani del presidente degli Stati Uniti.

Pare che Tom Cruise abbia rifiutato l'invito a ricevere il Kennedy Center Honor - un premio alle persone che si occupano di arti performative.

Da quest'anno, è Donald Trump ad ospitare l'evento.

L'attore avrebbe rifiutato l'invito per «conflitto di impegni».

Non è chiaro se questa motivazione sia solo un pretesto. Mostra di più

Tom Cruise rispedisce al mittente un invito del presidente Donald Trump.

L'attore pare abbia rifiutato l'invito a ricevere il Kennedy Center Honor - un premio alle persone che si occupano di arti performative per il loro contributo alla cultura americana - dalle mani del tycoon.

Fra Stallone e i Kiss, non ci sarà Cruise

Il tycoon ha assunto il controllo dell'evento a partire da quest'anno, suscitando inevitabilmente numerose polemiche.

Sarà dunque proprio Trump a ospitare l'evento. Ha già annunciato che la star Sylvester Stallone, la cantante Gloria Gaynor, il gruppo rock KISS, la star della musica country George Strait e l'icona del teatro Michael Crawford saranno premiati in una cerimonia in programma il 7 dicembre.

Secondo il Washington Post, anche a Cruise era stata offerta l'inclusione nella Class of 2025, ma l'attore avrebbe rifiutato l'invito per «conflitto di impegni». Uno dei suoi portavoci si è rifiutato di commentare la notizia.

Un nuovo film in arrivo, solo un pretesto?

Cruise è attualmente impegnato nella produzione di una black comedy diretta da Alejandro G. Iñárritu. Il film, il cui cast include anche Jesse Plemons e John Goodman, verrà rilasciato nell'ottobre 2026.

Nel corso della conferenza, Trump ha ammesso di avere sempre desiderato di ricevere un premio ai Kennedy Center Honors, ma di «non essere mai riuscito a ottenerne uno».

«Ho aspettato, aspettato e aspettato, e poi mi sono detto: «Al diavolo, diventerò presidente e mi darò un premio da solo», ha detto.