Tom Cruise

Relazione al capolinea tra Tom Cruise e la giovane fidanzata Elsina Khayrova. Sembrava che i due volessero davvero fare sul serio, soprattutto dopo che il divo di «Top Gun» aveva conosciuto i figli di Elsina.

Tuttavia, come riporta il The Sun, i loro rapporti si sono raffreddati. I due, che vivono nello stesso lussuoso stabile a Londra, hanno però scelto di rimanere amici.

«Chiudere questa relazione negativamente sarebbe stato imbarazzante. Pensate se si fossero incontrati in ascensore…», ha detto la fonte. «Non c'è rancore tra loro e per Tom, la loro relazione ha semplicemente fatto il suo corso».

Tom, 61 anni, ed Elsina, 36, si sono conosciuti a dicembre tramite un amico di lei a un tea party organizzato dall’attore nel suo appartamento di Londra.

Recentemente, i due sono stati visti ballare e baciarsi a una festa. La coppia ha preferito la via della discrezione, tenendosi al riparo da sguardi indiscreti e optando per eventi e cene private. Alcune fonti hanno rivelato al MailOnline di aver visto Tom ed Elsina passeggiare a Hyde Park in incognito, in modo da non farsi riconoscere dal pubblico.

Covermedia