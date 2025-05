Tom Cruise

L'attore di «Top Gun» vuole tornare a cantare e ballare sul grande schermo, tredici anni dopo «Rock of Ages». Intanto riceve il BFI Fellowship e vola a Cannes per l'ottavo «Mission: Impossible».

Covermedia Covermedia

Tom Cruise ha ancora voglia di musical. Lo ha ammesso lui stesso sul palco del British Film Institute di Londra, dove ha raccontato che recitare in un altro film musicale è uno dei suoi prossimi obiettivi: «Sicuramente musical. Dramma, azione, avventura... I miei obiettivi sono infiniti», ha detto durante l'evento «Tom Cruise in Conversation», come riportato da Rolling Stone.

Nel 2012 aveva interpretato il rocker Stacee Jaxx in «Rock of Ages», ma quell'esperienza, a quanto pare, non gli è bastata.

Cruise ha anche rivelato di lavorare a nuove idee con Christopher McQuarrie, il regista con cui ha firmato tutti i «Mission: Impossible» dal 2015: «Abbiamo un sacco di progetti. È una collaborazione piena di storie».

Voleva reinventare il genere action

Raccontando il suo primo approccio con la saga di «Mission: Impossible», Cruise ha ricordato di averne prodotto il primo film nel 1996 proprio perché attratto dal celebre tema musicale, ma soprattutto perché voleva reinventare il genere action: «Mi interessava capire cosa potevamo fare di nuovo, come evolvere l'azione e aggiungerle più emozione».

Intanto, è in pieno tour promozionale per «Mission: Impossible – The Final Reckoning», in uscita il 21 maggio.

Domenica ha stupito i fan salendo sul tetto del BFI IMAX di Londra, mentre lunedì riceverà il BFI Fellowship, il massimo riconoscimento del British Film Institute.

Mercoledì volerà al Festival di Cannes per l'anteprima mondiale del nuovo capitolo della saga.