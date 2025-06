Tom Cruise E Brad Pitt

L'attore di «Mission: Impossible» è apparso all'improvviso a Leicester Square per sostenere il collega nella presentazione del suo nuovo progetto.

Covermedia Covermedia

Tom Cruise ha sorpreso tutti alla premiere londinese di «F1», spalleggiando lo storico amico e collega Brad Pitt.

L'attore di «Mission: Impossible» è apparso all'improvviso a Leicester Square per sostenere Pitt nella presentazione del suo nuovo progetto. I due, che avevano recitato insieme nel 1994 nel film horror «Intervista col vampiro», si sono salutati calorosamente con un abbraccio e una stretta di mano, prima di posare per i fotografi davanti al backdrop di «F1» e a uno dei bolidi da corsa del film.

Secondo alcune voci, questo momento ha segnato il primo incontro pubblico tra i due attori in 24 anni. Dopo l'evento, Cruise ha condiviso sui social una foto con Pitt sul tappeto rosso e un'altra più ampia che ritraeva anche il regista di «F1», Joseph Kosinski, e il produttore Jerry Bruckheimer. «Grande serata al cinema con i miei amici!!» ha scritto l'attore 62enne. «Siete stati fantastici!!».

Cruise, che ha lavorato con Kosinski e Bruckheimer nel blockbuster d'azione del 2022 «Top Gun: Maverick», ha più volte elogiato «F1» durante il tour promozionale per «Mission: Impossible – The Final Reckoning» lo scorso mese.

Inizialmente, Kosinski aveva pianificato di riunire i due attori in un film sulle corse automobilistiche, «Ford vs Ferrari», ma il budget richiesto non era stato approvato dallo studio. Il progetto è stato poi realizzato da James Mangold con protagonisti Christian Bale e Matt Damon.

Pitt ha recentemente dichiarato a E! News di essere disposto a recitare di nuovo con Cruise, a condizione che non includa acrobazie pericolose. «Non mi arrampicherò sugli aerei o cose simili», ha scherzato l'attore di «C'era una volta a... Hollywood». «Se sarà qualcosa di più tranquillo, allora sì.»

«F1» uscirà nelle sale il 25 giugno.