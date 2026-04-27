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Un fan particolare Tom Hanks canta sotto il palco per il figlio Chet allo Stagecoach Festival

Covermedia

27.4.2026 - 13:00

Chet Hanks con Tom Hanks
Chet Hanks con Tom Hanks
Covermedia

L'attore ha seguito il concerto della band Something Out West tra il pubblico.

Covermedia

27.04.2026, 13:00

27.04.2026, 13:02

Tom Hanks si è unito al coro dei fan durante l'esibizione del figlio Chet Hanks allo Stagecoach Music Festival.

L'attore è stato ripreso mentre intonava «You Better Run» della band Something Out West al Toyota Music Den, in un video condiviso su Instagram da una spettatrice.

«Dopo dieci minuti dall'inizio del concerto l'ho notato e sono andata nel panico», ha raccontato Keren Ashri a People. «Non riuscivo a credere che fosse proprio lì accanto a me. Si stava godendo lo spettacolo di suo figlio».

La band, formata da Chet Hanks e Drew Arthur, aveva già omaggiato l'attore nel videoclip ufficiale di «You Better Run», ispirato a «Forrest Gump», in cui compare anche Tom Hanks.

Nel video, Chet sedeva su una panchina con una scatola di cioccolatini, mentre il gruppo si esibiva su un peschereccio chiamato Jenny.

Chet Hanks, nato nel 1990 dal matrimonio tra Tom Hanks e Rita Wilson, è attualmente nel cast della serie «Running Point» su Netflix, accanto a Kate Hudson e Justin Theroux.

In precedenza ha recitato in «Larry Crowne», «Project X» e «I Fantastici 4».

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