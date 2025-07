Tom Hanks Con Rita Wilson

La coppia, che festeggia oltre 37 anni di amore, continua a raccontare una storia senza tempo.

Covermedia Covermedia

In occasione del 69° compleanno di Tom Hanks, Rita Wilson ha pubblicato sui social una foto che racconta un momento semplice ma profondo: lui, seduto davanti a una macchina da scrivere vintage, con un sorriso sereno, e la didascalia che recita: «Happy Birthday, my love».

Ma non è finita qui. Il vincitore premio Oscar ha voluto celebrare i suoi 69 anni con un video in slow-motion che lo vede tuffarsi con entusiasmo nell'oceano.

«Come celebrare i 69 anni!», ha scritto con un sorriso malizioso, rispondendo agli auguri su Instagram con il suo inconfondibile umorismo.

Come è nato l'amore con Rita Wilson?

Nel raccontare l'incontro con Rita, l'attore non ha mai nascosto il suo amore a prima vista.

«Era il 1972 e la vedevo in televisione nel ruolo di Pat Conway in "Una famiglia quasi perfetta"», ha rivelato l'attore in un'intervista con The Knot.

«Ricordo di aver pensato: «Quella ragazza è davvero carina"». Eppure fu solo sul set di «Due uomini e mezzo» nel 1981 che la magia prese il volo.

In quel periodo, Hanks era ancora sposato con Samantha Lewes, ma il loro matrimonio giunse al termine poco dopo, mentre il legame tra lui e Rita si faceva sempre più forte.

Nel 1986, i due ufficializzarono la loro relazione, e il 30 aprile 1988 si sposarono. Da quel giorno, la loro vita insieme è stata un viaggio che ha attraversato ogni stagione, diventando uno degli amori più ammirati e invidiati di Hollywood.