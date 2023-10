Tom Hanks

Il volto dell’attore è stato modificato tramite l’IA per la pubblicità di un’assicurazione dentale. «Non sono io, diffidate», ha scritto via Instagram.

L’immagine di Tom Hanks è stata manipolata senza il suo consenso attraverso l’intelligenza artificiale per una pubblicità.

Il Premio Oscar ha condiviso uno screenshot su Instagram, in cui ha esortato i fan a diffidare da uno spot in cui promuoverebbe una polizza odontoiatrica.

«Attenzione! C’è un video in giro che promuove alcuni piani dentali con una versione di me ricreata con l’intelligenza artificiale. Non ho niente a che vedere con questo», ha scritto la star.

Il volto di Hanks era già stato modificato digitalmente per il film del 2004 «Polar Express», il primo interamente animato utilizzando la tecnologia di motion capture digital.

«È una sfida anche legale»

Tom aveva espresso le sue perplessità sull’intelligenza artificiale durante il podcast The Adam Buxton, a maggio.

«Posso dirti che ci sono discussioni in corso in tutte le corporazioni, tutte le agenzie e tutti gli studi legali per trovare le implicazioni legali dell'uso della mia faccia, della mia voce, della nostra proprietà intellettuale», ha dichiarato.

Hanks ha infine notato che potrebbe «essere investito da un autobus domani», ma le sue performance potrebbero continuare all’infinito anche post-mortem grazie all’intelligenza artificiale e alla tecnologia deepfake.

«Avrà un certo grado di realismo. E questa è certamente una sfida artistica ma è anche legale», ha sottolineato. «Senza dubbio le persone saranno in grado di dire che si tratta di intelligenza artificiale, ma la domanda è: gli importerà? Ci sono alcune persone a cui non importerà, che non faranno quella distinzione».

Covermedia