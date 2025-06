Elizabeth Hanks Con Tom Hanks. Imago

Nel suo libro autobiografico «The 10: A Memoir of Family and the Open Road», Elizabeth Ann ha parlato dei comportamenti emotivamente e fisicamente abusivi della madre.

Tom Hanks ha espresso il suo orgoglio per la figlia E.A. Hanks, che ha scritto un memoir «incredibilmente onesto» sulla sua infanzia difficile.

Nel suo recente libro autobiografico, «The 10: A Memoir of Family and the Open Road», Elizabeth Ann ha rivelato che sua madre, Samantha Lewes, era emotivamente e fisicamente abusiva e negligente dopo il divorzio da Hanks.

La star di «Forrest Gump» ha affrontato le accuse di abuso quando, intervistato da Access Hollywood, gli è stato chiesto quanto fosse fiero del libro della figlia.

Vedeva la figlia solo nei fine settimana

«C'è orgoglio perché lei lo condivide con me. È molto aperta su cosa sia il processo», ha detto sottolineando che conosceva la sua Elizabeth, oggi 43enne, fin da quando aveva sei settimane.

«Non sono sorpreso che mia figlia abbia avuto la determinazione, la curiosità, e forse anche una certa voglia di mettersi nei guai per esaminare un aspetto così delicato della sua vita, e credo che sia stata incredibilmente onesta», ha continuato Hanks.

«Tutti noi veniamo da vite difficili, fratturate... Chi scrive un memoir è una mente audace, giornalistica e letteraria. E sono felice di poter dire la stessa cosa di mia figlia».

Hanks sposò Lewes, il cui vero nome era Susan Dillingham, nel 1978, e il divorzio fu finalizzato nel 1987. Lewes ottenne la custodia primaria dei figli Elizabeth e Colin, mentre Hanks li vedeva nei weekend e durante le vacanze.

«Una notte la sua violenza diventò fisica»

Nel suo libro, Elizabeth scrisse: «Andavo a trovare mio padre e la mia matrigna (e presto anche i miei fratelli più piccoli) nei weekend e durante l'estate, ma dai 5 ai 14 anni sono stati anni pieni di confusione, violenza, privazioni e amore».

Ricordando quando l'accordo di custodia cambiò, scrisse: «Una notte, la sua violenza emotiva divenne fisica, e dopo quell'episodio mi trasferii a Los Angeles, proprio nel bel mezzo della settima elementare».

Lewes morì nel 2002 all'età di 49 anni. Hanks è sposato con la sua seconda moglie, Rita Wilson, dal 1988, e insieme hanno due figli, Chet e Truman.