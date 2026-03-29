Tom Hanks

Tom Hanks sarà ancora una volta diretto da Marielle Heller per il nuovo film «The Comebacker».

Covermedia Covermedia

Sette anni dopo «Un amico straordinario», il Premio Oscar e la regista lavoreranno alla pellicola sul mondo del baseball. Come riporta «Variety», Hanks sarà il protagonista dell'adattamento del racconto di Dave Eggers, mentre Heller si occuperà della sceneggiatura e della regia.

A produrre il film saranno Hanks e Gary Goetzman per la loro società Playtone, e Heller e Leah Holzer per la loro casa di produzione, Defiant By Nature.

Oltre a Hanks, il cast potrebbe arricchirsi della presenza di Colman Domingo, già nominato all'Oscar, e del rapper portoricano Bad Bunny.

In «The Comebacker», l'attore di «Salvate il Soldato Ryan» interpreterà l'allenatore di un lanciatore di baseball della Major League, la cui vita viene sconvolta quando viene colpito alla testa da una palla battuta sul monte di lancio. Non è dato sapere chi interpreterà il lanciatore. Le riprese dovrebbero iniziare a ottobre.

Hanks ha già lavorato su film ispirati ai romanzi di Eggers. Nel 2017 è stato protagonista di «The Circle», con Emma Watson e Karen Gillan, mentre l'anno precedente ha interpretato il ruolo di Alan Clay in «Aspettando il Re», con Sarita Choudhury.

Non si tratta del primo film a tema baseball per il veterano di Hollywood, che in passato ha interpretato il manager delle Rockford Peaches, squadra di baseball tutta al femminile con protagoniste Madonna, Rosie O'Donnell e Geena Davis, nel film del 1992 «Ragazze vincenti».