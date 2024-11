Tom Hardy

I tre attori sono stati confermati nel cast della nuova serie, ambientata a Londra.

Covermedia

Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan saranno nel cast della nuova serie tv di Guy Ritchie.

Dopo alcuni rumors secondo cui il trio fosse in trattative per il progetto, è arrivata la conferma ufficiale da parte della produzione: le tre star saranno protagoniste nel dramma gangster (ancora privo titolo) che debutterà nel 2025.

«Tom Hardy, Pierce Brosnan ed Helen Mirren sono maestri nel loro mestiere e siamo onorati di averli come protagonisti nel cast della nuova serie originale di Guy Ritchie», ha affermato Chris McCarthy, co-CEO di Paramount Global e presidente/CEO di Showtime/MTV Entertainment Studios.

«Il genio creativo di Guy, Jez Butterworth e Ronan Bennett, unito a questi attori di talento, è la ricetta perfetta per quella che riteniamo possa essere la nuova serie di cartello del marchio Showtime su Paramount+».

Le riprese sono in corso a Londra. La serie ruoterà attorno «a due famiglie in guerra a Londra, le cui attività si espandono a livello globale, e un leale mediatore che si occupa di proteggerli a tutti i costi», si legge nella descrizione ufficiale

Ecco la distribuzione dei ruoli

Brosnan interpreterà Conrad Harrigan, descritto come il capo di una famiglia criminale irlandese di grande successo con sede a Londra, mentre Mirren interpreterà Maeve Harrigan, moglie di Conrad e matriarca della famiglia.

Hardy avrà il ruolo di Harry Da Souza, descritto come un mediatore professionista per la famiglia Harrigan.

In precedenza si pensava che la serie fosse uno spinoff di «Ray Donovan», con protagonista Liev Schreiber. In realtà, come chiarito dalla produzione, si tratterà di un progetto distaccato dal sopracitato.

A occuparsi della sceneggiatura sarà Ronan Bennett mentre Ritchie sarà alla regia. Entrambi saranno produttori esecutivi.

La serie più recente di Ritchie, «The Gentlemen», si è rivelata un enorme successo dopo il rilascio su Netflix, tanto da essere stata rinnovata per una seconda stagione.

Covermedia