Tom Hardy Covermedia

L'attore sarebbe vicino a un accordo per tornare nella terza stagione della serie crime, nonostante i contrasti emersi con autori e produzione.

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Tom Hardy tratta il ritorno in «MobLand».

Nonostante le indiscrezioni su un possibile addio, sarebbero in corso negoziati per riportare l'attore nella terza stagione della serie crime di Paramount+, dove interpreta il gangster Harry Da Souza. La nuova stagione dovrebbe entrare in produzione in autunno.

«Tom non è stato licenziato, la porta non è chiusa per la terza stagione e si sta lavorando a una soluzione dal punto di vista creativo», ha riferito una fonte a Variety.

La serie vede protagonisti anche Pierce Brosnan e Helen Mirren nei panni dei boss di una potente famiglia criminale britannica. Tra i produttori esecutivi figura Guy Ritchie, che ha diretto diversi episodi delle prime due stagioni.

Le tensioni ci sono state

Le indiscrezioni sull'assenza di Hardy dalla terza stagione erano emerse inizialmente su Puck, che aveva parlato di forti contrasti tra l'attore, gli autori e i produttori.

Secondo Variety, le tensioni sarebbero state reali ma non avrebbero portato a un licenziamento. Le parti starebbero invece cercando di superare le divergenze creative.

Tra le cause dei dissapori ci sarebbero alcuni ritardi sul set e l'insistenza dell'attore nel riscrivere parti della sceneggiatura. Un quadro che avrebbe alimentato le voci su una possibile uscita dal progetto.

L'indizio social

A rafforzare l'ipotesi di una riconciliazione è arrivato anche un gesto di Helen Mirren, che ha pubblicato una foto di Hardy su Instagram accompagnandola con una dedica affettuosa: «Ti voglio bene, ora e per sempre. Helen».

La prima stagione di «MobLand» ha debuttato nel 2025 ed è diventata rapidamente uno dei titoli più seguiti della piattaforma.

La seconda stagione è già stata completata ma non ha ancora una data di uscita ufficiale, mentre la terza è attesa in produzione nei prossimi mesi.