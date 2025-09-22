  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stop alle riprese Commozione cerebrale per Tom Holland sul set di «Spider-Man: Brand New Day»

Covermedia

22.9.2025 - 09:30

Tom Holland
Tom Holland

Stop alle riprese in Scozia per il nuovo capitolo della saga Marvel: l'attore, portato in ospedale dopo un incidente durante una scena d'azione, resterà a riposo per precauzione. Il ritorno sul set è previsto nei prossimi giorni.

Covermedia

22.09.2025, 09:30

22.09.2025, 09:41

Momenti di tensione sul set di «Spider-Man: Brand New Day», dove Tom Holland è stato costretto a interrompere le riprese dopo aver riportato una commozione cerebrale.

L'incidente è avvenuto questo fine settimana a Glasgow, durante una scena di stunt che non è andata come previsto. L'attore, 29 anni, è stato portato in ospedale e dimesso poco dopo, con la raccomandazione di osservare un breve periodo di riposo.

Una fonte vicina alla produzione ha spiegato a «Deadline» che la pausa è «solo per precauzione» e che Holland tornerà a girare entro pochi giorni. Nessun altro membro della troupe è rimasto coinvolto nell'episodio, mentre per oggi è già stata convocata una riunione per riorganizzare il calendario delle riprese.

Secondo quanto riportato da «The Sun», nonostante l'infortunio l'attore è riuscito a partecipare a un evento benefico nel weekend insieme alla fidanzata e co-star Zendaya. Proprio lei tornerà a interpretare MJ, affiancata da Sadie Sink e Liza Colón-Zayas, new entry nel cast.

Film atteso nelle sale a luglio 2026

Il film, annunciato da Sony al CinemaCon di marzo e atteso nelle sale il 24 luglio 2026, segna il ritorno di Holland sul set dopo «Spider-Man: No Way Home» (2021), girato interamente in studio a causa della pandemia.

Prima dell'avvio delle riprese scozzesi, l'attore aveva dichiarato di essere «al settimo cielo ed entusiasta» per la possibilità di lavorare nuovamente in esterno.

Holland e Zendaya si erano conosciuti nel 2016, proprio sul set di «Spider-Man: Homecoming», trasformando col tempo la loro amicizia in una relazione che oggi li vede tra le coppie più amate di Hollywood.

I più letti

Ecco come viene preparato il cibo che si mangia in prima e business class sugli aerei
Iacchetti dopo lo scontro su Gaza: «Perdo lavoro e ricevo minacce, ma non mi pento»
La Svizzera non può permettersi il più moderno sistema di difesa anti-droni
Roberto Saviano a Lugano al festival Endorfine: «L'Italia è un pozzo nero»
Un nuovo studio sfata i miti sul colesterolo. Ecco cosa c'è da sapere

Altre notizie

Intervista a Carla Signoris. La moglie di Maurizio Crozza: «Da subito ho pensato che sarebbe stato per sempre»

Intervista a Carla SignorisLa moglie di Maurizio Crozza: «Da subito ho pensato che sarebbe stato per sempre»

Doppio concerto a Milano. Fedez infiamma il Forum di Assago: «Non era scontato fossi qui, è bello tornare a casa»

Doppio concerto a MilanoFedez infiamma il Forum di Assago: «Non era scontato fossi qui, è bello tornare a casa»

A «Cartabianca» con Mizrahi. Iacchetti dopo lo scontro su Gaza: «Perdo lavoro e ricevo minacce, ma non mi pento»

A «Cartabianca» con MizrahiIacchetti dopo lo scontro su Gaza: «Perdo lavoro e ricevo minacce, ma non mi pento»