Tom Holland

Stop alle riprese in Scozia per il nuovo capitolo della saga Marvel: l'attore, portato in ospedale dopo un incidente durante una scena d'azione, resterà a riposo per precauzione. Il ritorno sul set è previsto nei prossimi giorni.

Covermedia Covermedia

Momenti di tensione sul set di «Spider-Man: Brand New Day», dove Tom Holland è stato costretto a interrompere le riprese dopo aver riportato una commozione cerebrale.

L'incidente è avvenuto questo fine settimana a Glasgow, durante una scena di stunt che non è andata come previsto. L'attore, 29 anni, è stato portato in ospedale e dimesso poco dopo, con la raccomandazione di osservare un breve periodo di riposo.

Una fonte vicina alla produzione ha spiegato a «Deadline» che la pausa è «solo per precauzione» e che Holland tornerà a girare entro pochi giorni. Nessun altro membro della troupe è rimasto coinvolto nell'episodio, mentre per oggi è già stata convocata una riunione per riorganizzare il calendario delle riprese.

Secondo quanto riportato da «The Sun», nonostante l'infortunio l'attore è riuscito a partecipare a un evento benefico nel weekend insieme alla fidanzata e co-star Zendaya. Proprio lei tornerà a interpretare MJ, affiancata da Sadie Sink e Liza Colón-Zayas, new entry nel cast.

Film atteso nelle sale a luglio 2026

Il film, annunciato da Sony al CinemaCon di marzo e atteso nelle sale il 24 luglio 2026, segna il ritorno di Holland sul set dopo «Spider-Man: No Way Home» (2021), girato interamente in studio a causa della pandemia.

Prima dell'avvio delle riprese scozzesi, l'attore aveva dichiarato di essere «al settimo cielo ed entusiasta» per la possibilità di lavorare nuovamente in esterno.

Holland e Zendaya si erano conosciuti nel 2016, proprio sul set di «Spider-Man: Homecoming», trasformando col tempo la loro amicizia in una relazione che oggi li vede tra le coppie più amate di Hollywood.