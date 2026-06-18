L'intervistaTom Holland conferma le nozze con Zendaya: «Ho trovato la mia persona»
ai-scrape
18.6.2026 - 08:55
Tom Holland ha rotto il silenzio sulla sua vita privata in un'intervista esclusiva a «Esquire». Nonostante non si sia sbottonato molto, l'attore britannico ha confermato le nozze con Zendaya, collega e compagna dal 2021.
D'altra parte, con la rivista Holland ha voluto soffermarsi sulla qualità del rapporto con Zendaya, descrivendo l'impatto che la partner ha sulla sua serenità.
«Il nostro lavoro può esporci a situazioni molto stressanti ed è davvero bello avere una relazione che rappresenta una base solida, qualcosa destinato a resistere alla prova del tempo», ha spiegato l'attore.
E ha aggiunto: «Possiamo sostenerci a vicenda in modi che soltanto noi possiamo comprendere, perché solo noi sappiamo davvero cosa significhi vivere questa vita. E credo che sia un privilegio enorme, perché sinceramente non riesco a immaginare come potrei avere qualcosa del genere con qualcun altro».
«Per quanto mi riguarda, ho trovato la mia persona – ha continuato –. È la mia migliore amica e sono più felice di quanto sia mai stato quando sono con lei. Ma allo stesso tempo, non mi sono mai sentito così sostenuto e al sicuro in tutta la mia vita. Punto».
Giova ricordare che i due attori si sono conosciuti nel 2016 sul set di «Spider-Man: Homecoming», ma si sarebbero legati sentimentalmente dal 2021. Per poi sposarsi, almeno da quello che si deduce, quest'anno.