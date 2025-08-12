Tom Holland In Spider-Man: No Way Home

Sul set scozzese di «Spider-Man: Brand New Day», l'attore britannico racconta l'emozione del primo ciak, tra stunt spettacolari, fan in delirio e un misterioso ritorno sul set.

A 29 anni, Tom Holland torna a indossare il leggendario costume rosso e blu dell'Uomo Ragno per la quarta volta, ma qualcosa, stavolta, è cambiato.

Sul set di «Spider-Man: Brand New Day» – in lavorazione a Glasgow, trasformata per l'occasione in New York – l'attore britannico ha confessato: «È il mio quarto primo giorno da Spider-Man. È buffo, ma il costume questa volta sembra diverso. Ed è anche la prima volta che abbiamo i fan sul set già dal primo giorno. È bellissimo condividere questo momento con loro».

Le riprese, iniziate il 3 agosto, hanno subito regalato adrenalina pura: in un dietro le quinte pubblicato su Instagram, Holland appare in equilibrio sopra un veicolo militare in movimento, impegnato ad aprire un portello sul tetto. Riguardando la scena su un monitor portatile, sorride: «Wow, quella è venuta proprio bene». E quando il mezzo si ferma, esplode in un entusiastico: «È stato pazzesco!».

Momenti anche intimi:

Il montaggio mostra anche momenti più intimi: l'incontro con un bambino in costume da Spider-Man, un abbraccio a un volto noto sul set e qualche battuta con il regista Destin Daniel Cretton. «Farò del mio meglio. Spero di azzeccarlo. Nessuna pressione», scherza l'attore.

Il nuovo look dell'eroe Marvel era stato svelato da Holland in un breve video a inizio mese, poco prima del ciak di inzio. Tra i possibili «volti noti» avvistati o attesi, si fanno i nomi di Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Jon Bernthal e persino Charlie Cox.

L'uscita di «Spider-Man: Brand New Day» è attesa nelle sale a luglio 2026.