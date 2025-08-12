Tomaso Trussardi archivio imago images/Italy Photo Press

L'imprenditore, dopo un lungo silenzio, è riapparso con un video che ha creato non poca curiosità, ma anche preoccupazione. Si vede il polso del 42enne con un braccialetto rosso e un cerotto, accompagnato dalla frase: «I’m back (almost)», traducibile in «Sono tornato (quasi)».

Negli scorsi giorni Tomaso Trussardi ha catturato l'attenzione del pubblico con un gesto silenzioso, ma denso di significato. Dopo mesi di assenza dai riflettori, l'imprenditore ha scelto di riapparire su Instagram, pubblicando una storia che ha immediatamente sollevato domande sulla sua situazione personale.

Nel video, come riporta tra gli altri «thesocialpost.it», si vede il polso del 42enne adornato da un braccialetto rosso e un cerotto, accompagnato dalla frase: «I’m back (almost)», traducibile in «Sono tornato (quasi)». Questo messaggio criptico ha stimolato la curiosità dei suoi follower, lasciando spazio a molteplici interpretazioni.

Il ritorno di Trussardi sui social sembra essere un annuncio cauto. Il termine «quasi» suggerisce che ci siano ancora questioni irrisolte, ma non chiarisce se riguardino la salute, la vita privata o semplicemente una pausa.

L'imprenditore, noto per la sua discrezione, continua a mantenere il silenzio, offrendo solo indizi visivi e una frase enigmatica.

Un frame del video postato da Tomaso Trussardi Instagram

Profilo spesso inattivo

In passato, il profilo di Trussardi era rimasto inattivo: nessun post, nessuna storia, nessuna apparizione pubblica. Anche durante il matrimonio con Michelle Hunziker, aveva gestito con attenzione la propria immagine, apparendo raramente nella cronaca rosa.

E dopo la separazione, il suo distacco dai media è diventato ancora più evidente.

L'assenza dell'imprenditore dai social è stata vista come una scelta deliberata di discrezione. Alcuni hanno ipotizzato tensioni con l'ex moglie, ma né lui né la presentatrice svizzera hanno mai commentato pubblicamente.

L'unico legame visibile tra i due è il levriero Odino, spesso fotografato con la showgirl, ma nessuna informazione è emersa sulla loro relazione attuale.

Trussardi rompe il silenzio

Con questa storia il 42enne rompe il silenzio, ma continua a non fornire risposte. Forse in futuro deciderà di condividere di più, o forse preferirà rimanere nell'ombra. In un'epoca in cui molti condividono ogni dettaglio della propria vita, la sua scelta di mantenere la privacy è notevole.

Un semplice cerotto, un braccialetto e una frase ambigua sono bastati per scatenare discussioni e supposizioni. La storia dell'imprenditore dimostra quanto possa essere potente la voce di chi sceglie di parlare poco, in un mondo dominato dal rumore dei social.

E forse proprio per questo, ogni suo gesto risulta più incisivo e significativo di tante parole urlate online.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA