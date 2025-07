Tommaso Labate Covermedia

Il corrispondente del Corriere della Sera porta su Rete4 un talk incisivo e pluralista.

«Tommaso Labate approda in prima serata su Rete4»: una notizia che segna una svolta nel palinsesto del Biscione, rilanciata da Davide Maggio, che conferma il debutto del suo nuovo talk politico «RealPolitik», con sei puntate previste in autunno.

Da giornalista di punta del Corriere della Sera, Labate è noto per la sua capacità di analisi e approfondimento. La sua nomina viene letta come una scelta strategica per rafforzare il pluralismo e allargare il ventaglio di voci in una fascia di grande visibilità televisiva.

Il nuovo format, annunciato da Pier Silvio Berlusconi in occasione della presentazione dei palinsesti, punterà su sondaggi, retroscena e analisi in tempo reale, con l'obiettivo di coinvolgere un pubblico interessato alla politica e all'attualità senza filtri. Un approccio definito «diverso e coinvolgente», che distingue «RealPolitik» dai tradizionali talk show.

La scelta di Labate conferma la volontà di Mediaset di valorizzare voci autorevoli nel proprio palinsesto informativo: un investimento sulla qualità del racconto e sulla coralità del dibattito, coerente con i programmi introdotti negli ultimi due anni, come quello di Bianca Berlinguer.

«RealPolitik» rappresenta una prova di coraggio per Rete4, che punta su un giornalista apprezzato e su un format agile per rilanciare il proprio prime time politico. Tommaso Labate, protagonista da oggi, sfida il pubblico con un racconto attento, diretto e consapevole: il talk in prima serata, insomma, diventa davvero un'altra cosa.