Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni si sono sposati a Capalbio. Al matrimonio del cantante erano presenti molti volti noti dello spettacolo, tra cui Jovanotti ed Emma Marrone.

Hai fretta? blue News riassume per te Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni si sono sposati sabato in una cerimonia religiosa a Capalbio, in provincia di Grosseto.

Oltre ad amici e parenti, a festeggiare il cantante c'erano anche diversi VIP dal mondo dello spettacolo e della musica, come Jovanotti e Emma Marrone.

La coppia è insieme da 10 anni e ha avuto una figlia, Anna, ma vive la proprio relazione lontano dai riflettori. Mostra di più

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni hanno detto sì: la coppia si è sposata sabato nella Pieve di San Nicola a Capalbio. Come scrive «Sky TG24», la cerimonia religiosa è stata officiata da don Marcello Serio, parroco del borgo.

L'evento ha visto la partecipazione di numerosi amici e parenti. Tra gli invitati hanno presenziato diversi volti noti del mondo della musica e dello spettacolo: Jovanotti, Emma Marrone, Coez, Alessandro Borghi, Nicola Savino, Franco126 e Dardust.

Per l'occasione lo sposo ha indossato un completo blu con occhiali da sole scuri. La sposa ha scelto un abito lungo bianco con décolleté. Al termine della cerimonia la coppia ha dato il benvenuto agli ospiti per il party sulla spiaggia, inaugurando le danze insieme.

Una storia decennale lontana dai riflettori

Come ricorda il portale, la relazione tra Paradiso e Sansoni dura da 10 anni. I due si sono conosciuti quando lei aveva 27 anni e lui 33. La loro unione si è rafforzata con l'arrivo della figlia Anna.

La coppia ha sempre mantenuto un profilo riservato, vivendo la loro storia lontano dai grandi eventi mondani e dai riflettori. Hanno sempre tutelato con attenzione la propria privacy.

Il matrimonio era stato annunciato durante il 76esimo Festival di Sanremo, dove il cantante ha partecipato per la prima volta in gara con il brano «I Romantici». In quell'occasione aveva condiviso sui social un video romantico sulle note di «Per sempre sì» di Sal Da Vinci.

Nel video si vedeva un balletto improvvisato su una terrazza. La coreografia seguiva il ritornello della canzone del napoletano. L'anello di fidanzamento mostrato alla telecamera aveva fatto sognare i fan, che oggi possono festeggiare il lieto evento.