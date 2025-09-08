Tommaso Zorzi IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Durante una vacanza a Pantelleria, il noto influencer e conduttore televisivo è stato visto in compagnia del nuotatore Alex Di Giorgio, confermando una relazione che va oltre un semplice flirt estivo. Le immagini condivise sui social media mostrano una coppia affiatata e felice.

Hai fretta? blue News riassume per te Tommaso Zorzi ha trovato un nuovo amore sull'isola di Pantelleria.

A 30 anni il noto influencer e conduttore televisivo è stato visto in compagnia del nuotatore Alex Di Giorgio, con cui sembra aver instaurato una relazione ufficiale.

Dopo la fine della sua relazione con Tommaso Stanzani, ballerino ed ex concorrente di «Amici», e una breve frequentazione con il designer Andrea Consalvo, l'ex vincitore del Grande Fratello Vip sembra aver trovato una nuova serenità sentimentale. Mostra di più

Tommaso Zorzi ha trovato un nuovo amore sull'isola di Pantelleria. A 30 anni il noto influencer e conduttore televisivo è stato visto in compagnia del nuotatore Alex Di Giorgio, con cui sembra aver instaurato una relazione ufficiale.

Le immagini pubblicate dal settimanale «Chi» mostrano i due mentre si scambiano affettuosità nelle acque cristalline dell'isola, evidenziando una forte intesa tra loro.

Dopo la fine della sua relazione con Tommaso Stanzani, ballerino ed ex concorrente di «Amici», e una breve frequentazione con il designer Andrea Consalvo, l'ex vincitore del Grande Fratello Vip sembra aver trovato una nuova serenità sentimentale.

Pantelleria, dove Zorzi possiede una casa con vista mare, si conferma il luogo ideale per coltivare questo nuovo legame.

Chi è Alex Di Giorgio

Alex Di Giorgio, romano classe 1990, è un volto noto del nuoto italiano. Come ricorda «VanityFair», ha rappresentato l'Italia alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016, vincendo anche un argento europeo e tre ori ai Giochi del Mediterraneo.

La sua carriera ha avuto alti e bassi, inclusa una sospensione per doping ridotta a tre mesi. Nel 2022, ha partecipato a «Ballando con le stelle», dimostrando il suo talento anche fuori dalla vasca.

Sul fronte personale, Di Giorgio ha avuto una relazione turbolenta con l'influencer Ivano Marino, conclusasi con accuse di stalking.

Tuttavia, la sua storia con Zorzi sembra essere di tutt'altra natura, con i due che condividono momenti felici sui social media.

Un incontro non casuale

Secondo il settimanale «Chi», l'incontro tra Zorzi e Di Giorgio non è stato casuale. Già nel 2020, durante la partecipazione di Zorzi al Grande Fratello, si era ipotizzato l'ingresso di Di Giorgio nella casa, un evento che non si è mai realizzato.

Ma il destino sembra averli uniti ora, con una relazione che appare solida e promettente.

Le foto e i post su Instagram confermano che il legame tra Zorzi e Di Giorgio va oltre un semplice flirt estivo, suggerendo una storia d'amore che potrebbe durare nel tempo.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA