Tommaso Zorzi querelato da Serena Enardu: «Mi ha insultata e denigrata»

L'azione legale contro il concorrente del “Grande Fratello Vip” era stata preannunciata dalla showgirl meno di un mese fa.

Tommaso Zorzi si è beccato una querela da parte di Serena Enardu.

L'azione legale contro il concorrente del “Grande Fratello Vip” era stata preannunciata dalla showgirl meno di un mese fa, durante un'intervista rilasciata al sito web Gossip e Tv.

«Zorzi mi ha dato della scema. Tra l’altro vedo che si vanta della sua laurea in economia. E quindi? La sventoli come se fosse il cartellino della polizia? Che poi, a voler ben vedere, si ritrova a fare l’influencer e il Grande Fratello Vip proprio come la “scema”. Con lui ci vedremo in un’altra sede», aveva minacciato poche settimane da Serena Enardu riferendosi a Tommaso.

Ora che la querela è stata inoltrata, l'opinionista afferma: «È stato difficile trovare il suo indirizzo ma ho querelato Tommaso Zorzi. Perché l’ho fatto? Perché mi ha insultato e denigrato. Dire che una persona è scema quando non la conosci è una diffamazione e quindi è un reato e va querelato».

Per ottenere l'indirizzo dell’influencer, la Enardu si era affidata al giornalista Gabriele Parapiglia, che ha tuttavia negato l'informazione.

Il motivo della querela è la critica che Zorzi ha rivolto a Serena per avere mostrato sul web la torta per il compleanno di un amico decorata con una svastica…