Tony Effe in una foto d'archivio IMAGO/ZUMA Press

Una notte di agosto nel 2023 si è trasformata in caos davanti a un locale esclusivo di Porto Cervo. Adesso il rapper romano Tony Effe deve rispondere di rissa e danneggiamento davanti alla giustizia.

Hai fretta? blue News riassume per te Tony Effe dovrà affrontare un processo per dei fatti avvenuti in Costa Smeralda nell'estate del 2023.

Le accuse riguardano una presunta rissa con conseguente danneggiamento.

Degli agenti della sicurezza impedirono al gruppo che accompagnava il rapper romano l'entrata al locale Sanctuary di Porto Cervo.

Il rifiuto causò l'ira del gruppo, il quale distrusse sedie, parti dell'entrata oltre che ferire un agente, portato poi al pronto soccorso. Mostra di più

Il tribunale di Tempio Pausania ha chiamato a rispondere Nicolò Rapisarda, meglio noto come Tony Effe, come riporta tra gli altri anche il magazine «Chi».

Il rapper romano dovrà infatti affrontare un processo che riguarda dei fatti avvenuti nell'estate del 2023 in Costa Smeralda. Il procuratore Alessandro Bosco ha firmato un decreto di citazione diretta che porta il nome dell'artista tra gli imputati.

Le accuse riguardano una presunta rissa con conseguente danneggiamento.

La dinamica dell'evento

I fatti risalgono alla notte del 18 agosto 2023, quando il rapper si trovava davanti all'ingresso del Sanctuary di Porto Cervo. Questo locale rappresenta uno dei punti di riferimento della vita notturna sarda, frequentato da una clientela esclusiva.

La serata doveva essere una delle tante che animano le notti della Costa Smeralda. Invece si è trasformata in un episodio di violenza che ha attirato l'attenzione della Procura gallurese.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il personale di sicurezza del locale avrebbe impedito l'accesso al gruppo che accompagnava Tony Effe.

Il motivo riguarderebbe la presenza di una persona specifica nel gruppo. Gli addetti alla sicurezza avrebbero riconosciuto «un pregiudicato romano – già condannato per omicidio e riconosciuto dagli addetti in quanto aveva già creato problemi nello stesso locale».

Questo diniego avrebbe innescato la reazione del gruppo. Dalle indagini emerge che la situazione sia rapidamente degenerata in atti di violenza. Gli inquirenti parlano di aggressioni contro gli addetti alla sicurezza e di danni materiali significativi.

Le accuse descrivono un quadro di distruzione: sedie, strutture e parti dell'ingresso sarebbero stati danneggiati dalla furia del gruppo.

Le conseguenze della notte

Il bilancio dell'incidente include diversi feriti. Tra le persone coinvolte, un addetto alla sicurezza ha riportato lesioni che hanno richiesto il trasferimento al pronto soccorso di Olbia.

I titolari della discoteca hanno deciso di agire per tutelare i propri interessi e hanno annunciato che «si costituiranno parte civile per i danni subiti». La decisione riguarda sia i danni materiali che quelli d'immagine subiti dalla struttura.

Il Sanctuary di Porto Cervo rappresenta un punto di riferimento per il turismo di lusso in Sardegna e l'episodio ha attirato l'attenzione dei media sull'aspetto più problematico della mondanità.